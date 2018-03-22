В столичных парках откроются танцевальные мастер-классы 

Как сообщает ТАСС, начиная с апреля бесплатные уроки танцев можно будет взять в парке Победы, Парке Горького, в музее-заповеднике Царицыно, а также в парках Фили и Сокольники. С июня в саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана будут проходить мастер-классы по аргентинскому танго, сальсе, шотландским и валлийским танцам, линди-хопу и буги-вуги. С летнего сезона также начнут работать танцевальные площадки в Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, Измайловском, Таганском, Перовском парках, парках «Северное Тушино» и «Кузьминки».