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В столичных парках откроются танцевальные мастер-классы
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В столичных парках откроются танцевальные мастер-классы 

Авторадио 50 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Как сообщает ТАСС, начиная с апреля бесплатные уроки танцев можно будет взять в парке Победы, Парке Горького, в музее-заповеднике Царицыно, а также в парках Фили и Сокольники. С июня в саду «Эрмитаж» и саду имени Баумана будут проходить мастер-классы по аргентинскому танго, сальсе, шотландским и валлийским танцам, линди-хопу и буги-вуги. С летнего сезона также начнут работать танцевальные площадки в Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, Измайловском, Таганском, Перовском парках, парках «Северное Тушино» и «Кузьминки».
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