Медведев поздравил худрука театра имени Комиссаржевской с 75-летием

Как отметил глава кабмина, редкий талант, тонкий художественный вкус, огромная любовь к литературе и театральному искусству уже полвека помогают Новикову создавать особую творческую атмосферу в театре.

"Сегодня благодаря Вам на этой прославленной сцене не только бережно сохраняются традиции, но и воплощаются интересные идеи, ставятся замечательные спектакли, открываются новые имена драматургов, режиссеров и актеров", — сказал Медведев.

Он добавил, что именно поэтому уже многие годы театр имени Комиссаржевской — один из самых посещаемых и любимых.