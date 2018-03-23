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Медведев поздравил худрука театра имени Комиссаржевской с 75-летием
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Медведев поздравил худрука театра имени Комиссаржевской с 75-летием 

Газета.Ru 6 часов назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя Государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской Виктора Новикова с 75-летием, сообщает сайт правительства.
Как отметил глава кабмина, редкий талант, тонкий художественный вкус, огромная любовь к литературе и театральному искусству уже полвека помогают Новикову создавать особую творческую атмосферу в театре.
"Сегодня благодаря Вам на этой прославленной сцене не только бережно сохраняются традиции, но и воплощаются интересные идеи, ставятся замечательные спектакли, открываются новые имена драматургов, режиссеров и актеров", — сказал Медведев.
Он добавил, что именно поэтому уже многие годы театр имени Комиссаржевской — один из самых посещаемых и любимых.
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