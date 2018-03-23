Медведев поздравил худрука театра Комиссаржевской Виктора Новикова с юбилеем

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова с 75-летним юбилеем, отметив его тонкий художественный вкус и редкий талант. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Редкий талант, тонкий художественный вкус, огромная любовь к литературе и театральному искусству вот уже полвека помогают Вам создавать особую творческую атмосферу в знаменитом театре имени В. Ф. Комиссаржевской", — говорится в поздравлении премьера.

По словам Медведева, благодаря Новикову в театре не только бережно сохраняются традиции, но и воплощаются интересные идеи. «Именно поэтому уже многие годы драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской является одним из самых посещаемых и любимых», — заключил премьер.

Выпускник театроведческого факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, Виктор Новиков с 1968 года связан с театром имени Комиссаржевской, куда пришел помощником главного режиссера по литературной части. Многие годы он состоял в творческой команде народного артиста СССР Рубена Агамирзяна, был правой рукой этого выдающегося мастера и педагога, помогая ему формировать репертуарный портфель театра. После кончины Рубена Сергеевича сам коллектив проголосовал за то, чтобы именно Виктор Новиков взял на себя художественное руководство театром и ответственность за его судьбу. В истории театра это был первый случай, когда худруком стал театровед.