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Международный фестиваль спектаклей «МИНИФЕСТ» пройдет в Ростове осенью
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Международный фестиваль спектаклей «МИНИФЕСТ» пройдет в Ростове осенью 

Деловое сообщество 2 часа назад
Об этом рассказала заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова на заседании Коллегии, в четверг, 22 марта.
— Уже поступило более 70 заявок от различных международных театральных коллективов, в том числе из Франции, Италии, Бельгии, Испании, Кореи, Кении и т.д., — отметила Елена Кожухова.
В рамках «МИНИФЕСТА» планируется провести «круглые столы», мастер-классы с приглашением директоров и продюсеров международных и всероссийских театральных фестивалей. Спектакли будут показаны на большой и малой сценах Молодежного театра.
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