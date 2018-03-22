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Воронежцы приглашают в кино на лондонский балет
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Воронежцы приглашают в кино на лондонский балет 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежский кинотеатр кинотеатре Star&Mlad в ТРЦ «Московский Проспект» покажет английский балет по пьесе Шекспира «Зимняя сказка».
Трансляция спектакля лондонского театра «Ковент-Гарден» пройдет 1 апреле в 15.00.
Хореограф постановки Кристофер Уилдон ставил номера для закрытия Олимпиады в Лондоне и вообще считается одним из самых востребованных сегодня хореографов планеты. А сценограф постановки Боб Кроули сделал невероятную визуализация. Зритель оказывается то королевском дворе в Сицилии, то в сельские пейзажи Богемии. Призрачная и мистическая музыка была написана известным композитором Джоби Талботом.
Кстати, в постановке принимает участие беременная балерина.
А в июне в Воронеже снова покажут «Зимнюю сказку» в постановке театра «Чик бай Джаул» — вживую увидеть ее воронежцы могли на прошлогоднем Платоновском фестивале.
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