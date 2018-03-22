Воронежцы приглашают в кино на лондонский балет

Воронежский кинотеатр кинотеатре Star&Mlad в ТРЦ «Московский Проспект» покажет английский балет по пьесе Шекспира «Зимняя сказка».

Трансляция спектакля лондонского театра «Ковент-Гарден» пройдет 1 апреле в 15.00.

Хореограф постановки Кристофер Уилдон ставил номера для закрытия Олимпиады в Лондоне и вообще считается одним из самых востребованных сегодня хореографов планеты. А сценограф постановки Боб Кроули сделал невероятную визуализация. Зритель оказывается то королевском дворе в Сицилии, то в сельские пейзажи Богемии. Призрачная и мистическая музыка была написана известным композитором Джоби Талботом.

Кстати, в постановке принимает участие беременная балерина.

А в июне в Воронеже снова покажут «Зимнюю сказку» в постановке театра «Чик бай Джаул» — вживую увидеть ее воронежцы могли на прошлогоднем Платоновском фестивале.