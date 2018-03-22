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В Петровске стартовал Всероссийский детский театральный фестиваль
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В Петровске стартовал Всероссийский детский театральный фестиваль 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Петровске прошло торжественное открытие первого Всероссийского детского театрального фестиваля «Город N», сообщает сайт Петровск.
Масштабное мероприятие проходит на сцене отреставрированного досугового центра «Современник». Среди приглашённых почетных гостей фестиваля депутаты, представители культурной интеллигенции Саратовской области.
Напомним, Петровск имеет богатую театральную историю и традиции, коллектив петровского дома культуры одним из первых в Саратовской области получил звание «Народный».
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