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Спектакль «А виноваты только танцы» покажут в Выхине-Жулебине
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Спектакль «А виноваты только танцы» покажут в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 3 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Музыкальный спектакль «А виноваты только танцы» в субботу, 24 марта, покажут в библиотеке № 110 на Ташкентской улице, дом 18, корп. 1. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Зрители увидят историю женщины и мужчины — разных миров, планет, результаты столкновения которых всегда непредсказуемы и полны сюрпризов, — пояснил представитель библиотеки.
Показ начнется в 15.00. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+. Действие будет сопровождать музыка одного из виднейших деятелей американского джаза начала XX века Скотта Джоплина. (вт)
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