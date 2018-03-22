Спектакль «А виноваты только танцы» покажут в Выхине-Жулебине

Музыкальный спектакль «А виноваты только танцы» в субботу, 24 марта, покажут в библиотеке № 110 на Ташкентской улице, дом 18, корп. 1. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Зрители увидят историю женщины и мужчины — разных миров, планет, результаты столкновения которых всегда непредсказуемы и полны сюрпризов, — пояснил представитель библиотеки.

Показ начнется в 15.00. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+. Действие будет сопровождать музыка одного из виднейших деятелей американского джаза начала XX века Скотта Джоплина. (вт)