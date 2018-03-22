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Анастасия Макеева призналась, что давно не ночует дома
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Анастасия Макеева призналась, что давно не ночует дома 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
По пути в свою уютную квартиру актриса подсчитала, что с 4 марта еще ни разу не смогла переночевать дома. Причина этому вполне понятна. Анастасия задействована сразу в нескольких проектах.
Актриса призналась, что за это время успела побывать в разных уголках России — в Барнауле, Кемерово, но чаще всего находилась в Санкт-Петербурге. В последний город она вскоре вернется на премьеру спектакля «Ефкин кот». Макеева поделилась своими беспокойствами по поводу отношения публики к этому проекту.
Поклонники актрисы порекомендовали ей восстановить силы перед новым спектаклем и более серьезно относиться к своему здоровью. Многие восхитились старанием девушки: «Анастасия, вы молодец, ведете активный образ жизни, ведь как прекрасно, что вы востребованы. Ведь не каждому это дано!» Фанаты также поспешили успокоить звезду, уверив, что успех новому проекты гарантирован.
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