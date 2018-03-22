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Трейлер бродвейской постановки «Холодного сердца»
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Трейлер бродвейской постановки «Холодного сердца» 

Tlum.ru 3 часа назад
Фото: Tlum.ru
В Сети появился трейлер бродвейской постановки мультфильма «Холодное сердце» с Кейси Леви (Эльза) и Патти Мурин (Анна). Теперь мы можем увидеть, как круто смотрятся спецэффекты и костюмы, которые нам демонстрировали раньше.
Здесь и знаменитая сцена с Эльзой, поющей «Отпусти и забудь» (жаль, без музыкального сопровождения), и снеговичок Олаф, и даже неожиданный поцелуй Анны и Кристоффа, которого в мультике мы не наблюдали. В общем, смотрится здорово.
Источник: Disney On Broadway
Пользователи Интернета уже заранее в восторге от постановки:
«Выглядит круто. Не могу дождаться, пока увижу это».
«Вау! Спецэффекты выглядят очень впечатляюще. Посмотрите на Олафа!».
«ЭТО. СЛИШКОМ. ИДЕАЛЬНО».
«Надеюсь, они отправятся в тур».
Что же, мы тоже будем на это надеяться и ждать появления шоу в России!
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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