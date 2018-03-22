Выходные 23–25 марта: концерт группы «Сплин» и «Ночь театров 2018»

Новая программа будет отыграна только в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы обещают теплый и душевный концерт и уникальное шоу. Как и всегда, музыканты исполнят композиции со свойственным им драйвом и искренностью. Однако сет-лист традиционно непредсказуем и полон сюрпризов.

Где: клуб Adrenaline Stadium

Цена: билеты от 3500 рублей

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Премьера фильма «Тебя никогда здесь не было»

Фильм-участник Каннского кинофестиваля 2017 — «Тебя никогда здесь не было» режиссера Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином») наконец-то добрался до российского проката. Это экранизация одноименной повести Джонатана Эймса о бывшем агенте ФБР Джо ( Хоакин Феникс ), который работает киллером и должен найти дочь сенатора из Нью-Йорка, но задание оборачивается для него проблемами, так как девочка находилась в сексуальном рабстве у влиятельных людей. В Каннах фильм получил сразу две награды — «За лучший сценарий» и «Лучший актер» (Хоакин Феникс).

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 150 рублей

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Московский культурный форум

С 23 по 25 марта в столице третий раз пройдет Московский культурный форум. На форуме можно в неформальной обстановке встретиться с артистами и художниками и задать им любые вопросы. В программе — концерты, спектакли, дискуссии, творческие встречи и мастер-классы, интервью и презентации. В частности, 24 марта состоится презентация документальной книжной серии «Тайны и герои Века. Неизданные архивы Парижа» известного журналиста и писателя Владимира Познера . С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте.

Где: ЦВЗ «Манеж»

Цена: бесплатно

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Спектакль «РЕВЕРС»

Экспериментальный спектакль, который назвали «революцией в мире искусства», покажут в Театре мюзикла 23 и 24 марта в рамках ежегодной московской акции «Ночь театров». Это история о внешней и внутренней борьбе человека. В течение 75 минут актеры будут работать на пределе своих физических возможностей. Однако падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки — не просто эффектные приемы, а средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей. Начало в 23:00.

Где: Москва, Театр мюзикла

Цена: от 1000 рублей

СУББОТА, 24 марта

«Ночь театров — 2018»

В ночь с 24 по 25 марта в столице пройдет ежегодная акция «Ночь театров». Около 60 учреждений культуры Москвы подготовили для зрителей бесплатные программы: творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы фильмов об актерах. Главным элементом «Ночи театров» станет музыкальное, поэтическое и театральное действие, которое развернется сразу на нескольких площадках под крышей Центрального выставочного зала «Манеж». Акция начнется в 21:00 и продлится до 3 часов ночи, участие в ней будет бесплатным. С полной программой театральной ночи можно познакомиться на сайте.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж», театры Москвы

Цена: бесплатно, требуется предварительная регистрация

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Московский театр-студия Олега Табакова в рамках акции «Ночь театров» 24 марта покажет документальный фильм об актерских династиях «Семейное дело. Театр Табакова». Зрители узнают о семьях актеров, работающих в театре, а после сеанса смогут задать вопросы героям картины. Начало в 22:00. Предварительная запись по телефону 8 (495) 623-61-25 и электронной почте.

Где: Москва, Малая Сухаревская пл., 5 Цена: бесплатно, по записи

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Премьера спектакля «Басня» в Театре на Таганке

В рамках «Ночи театров» в Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня», в основе которого — произведения баснописцев Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Спектакль поставил один из лучших танцовщиков и хореографов современности, звезда Венской оперы и лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский . Постановка сочетает в себе хореографию и драматический театр. Необходима предварительная запись на сайте театра.

Где: Москва, Театр на Таганке

Цена: бесплатно, по предварительной записи

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Ночь иллюзий в «Доме 19/07»

Особняк Поливанова в Москве, где проходят показы эммерсивного спектакля «Дом 19|07», станет еще одной площадкой театральной ночи. В субботу в 22:07 двери старинной усадьбы распахнутся для желающих испытать мистические впечатления от ночной прогулки по дому. Актеры проведут для зрителей эксклюзивную экскурсию и расскажут о тайнах, которые хранит дом. После экскурсии желающие смогут остаться на творческую встречу-чаепитие с актерами и создателями спектакля. Вход на мероприятие — по предварительной записи на сайте.

Где: Москва, особняк А. К. Поливанова, Денежный переулок 9/6 Цена: бесплатно, по предварительной записи

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Парад в честь Дня Святого Патрика

Фестиваль ирландской культуры Irish Week в Москве по традиции завершится ярким парадом в парке «Сокольники». Парады в честь Дня святого Патрика проходят в столице уже 25 лет. Шествия собирают тысячи людей, одетых в костюмы в традиционных цветах праздника, главный из которых — зеленый. Возглавляет парад сам Святой Патрик вместе с ирландскими и российскими музыкантами и артистами, среди которых — уличный театр «Черный Квадрат», оркестр волынщиков City Pipes, школа ирландского танца «КельтЕрия» детский музыкальный театр «Домисолька» и многие другие.

Где: Москва, ПКиО «Сокольники»

Цена: бесплатно

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Выставка животных «Домой!»

Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» 24 — 25 марта проводит выставку животных из приютов «Домой!» 24 марта на выставку привезут около 50 взрослых собак и щенков, 25 марта — 70 котят и кошек. Организаторы гарантируют, что все животные здоровы, привиты, социализированы и готовы начать жизнь с чистого листа. Будущим хозяевам нужно взять с собой паспорт — он нужен для заключения договора передачи. Всем остальным можно просто помочь приютам и принести корма, игрушки и лекарства. В программе также «Уроки доброты» об ответственном отношении к братьям нашим меньшим для детей.

Где: Москва, ЦТИ «Фабрика»

Цена: бесплатно

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Спектакль «Вид с моста» в Губернском театре

Спектакль поставлен по пьесе американского драматурга Артура Миллера , написанной в 50-е годы прошлого века. Действие разворачивается в Нью-Йорке в итальянском районе недалеко от Бруклинского моста. Главный герой Эдди Карбоне и его супруга Беатриса воспитывают племянницу Кэтрин, которая учится на стенографистку. В город нелегально прибывают родственники Беатрисы Марко и Родольфо. Между Родольфо и Кэтрин возникает чувство, которое становится испытанием для всей семьи. Эдди излишне опекает племянницу, и это перерастает в помешательство. История запретной любви заканчивается трагически. В спектакле звучит музыка в оригинальном исполнении Губернаторского оркестра Московской области.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 500 рублей

Спектакль «О дивный новый мир»

Игоря Яцко. Всемирно известный бестселлер Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» можно увидеть в России только на сцене театра «Модерн» в постановке режиссера Юрия Грымова . Антиутопия Хаксли была написана 1930-х годах и спустя годы стала культовым произведением, потому что предсказания автора стали сбываться. Увлеченность социальными медиа, свобода отношений и умаление значения семейных ценностей — все эти вопросы поднимаются в пьесе. Зрителей ждут масштабные футуристические декорации, уникальный свет и звук, а также великолепная игра артистов Анны Каменковой

Где: Москва, театр «Модерн»

Цена: от 1000 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта

«Театральная весна» в Красногорске

В подмосковном Красногорске проходит юбилейный XX фестиваль «Театральная весна — 2018». Церемония награждения участников и победителей состоится 25 марта. В последний день зрители увидят нашумевшую постановку режиссера Елены Ток «По щучьему велению, или Емелькино счастье», музыку к которому написал художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский . Финальным подарком для театралов станет показ музыкального спектакля «Ваня и крокодил» по сказкам Корнея Чуковского . Создатели обещают динамичное действо с необычными костюмами и живым звуком.

Где: Московская область, Красногорск, ДК «Подмосковье»

Цена: бесплатно

Спектакль «Шантеклер» в Театре Луны

История, написанная режиссером театра Сергеем Прохановым, рассказывает о петухе по имени Шантеклер, полагавшем, что лишь благодаря его «кукареку» встает солнце. Глубину разочарования поэта не измерить, когда однажды, раненый в бою, петух не может пропеть на заре, но солнце все равно всходит. Эта история, комическая и трагическая одновременно, является прообразом сложной человеческой жизни.

Где: Москва, Театр Луны

Цена: от 300 рублей

Навруз на ВДНХ

Праздник Навруз, или Новый год иранских и тюркских народов, будут отмечать в воскресенье на ВВЦ. В программе московского общегородского праздника «Навруз — 2018»: выставка-ярмарка национальных искусств, ремесел и традиций, церемония встречи праздника с выступлением звезд российской эстрады. Также гостей ждет гала-концерт коллективов из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Татарстана, Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Праздник пройдет с 13:00 до 20:00.

Где: Москва. ВДНХ, павильон №75 ВВЦ.

Цена: бесплатно