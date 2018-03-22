В Пермском Доме народного творчества школьники два дня играли в театр

В Пермском доме народного творчества «ГУБЕРНИЯ» прошел краевой конкурс школьных театральных объединений «Моя игра». Его участниками стали 900 школьников разных возрастов — от первоклассников до выпускников театральных объединений общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, центров дополнительного образования. Число участников оказалось так велико, что программа конкурса не смогла уместиться в один день, как это было запланировано. Два дня с раннего утра и до позднего вечера шли репетиции, конкурсные показы, спектакли, а также мастер-классы профессионалов театрального искусства. Обучали мастерству грима, сцендвижения, пантомимы, жонглирования, художественному оформлению спектакля. В рамках конкурса дополнительно к работе жюри прошли интернет-голосования за лучшее образовательное учреждение и голосования на приз зрительских симпатий. Голосования вызвали большой ажиотаж среди участников и их групп поддержки, которые активно выводили своих любимчиков в лидеры. Лучшими по итогам любительского голосования стали школа №42 и Центр детского творчества «Юность» Перми. Большинство голосов в соревновании за приз зрительских симпатий получили Центр детского творчества «Шанс» и Коми-Пермяцкий этнокультурный центр из Кудымкара. Всего на конкурсе было показано более 170 литературно-музыкальных композиций, отрывков спектаклей, инсценировок, пластических и поэтических этюдов. Жюри единогласно отметило интересный и разнообразный репертуар коллективов-участников, оригинальность режиссерских решений и искренность юных артистов, для многих из которых выступление на подобном фестивале стало своеобразным театральным дебютом. Председатель жюри конкурса генеральный продюсер «Comedy radio», директор телеканала «ТНТ 4» Гавриил Гордеев из Москвы вручил свой специальный приз театральной группе «Команда Б» из общеобразовательной школы №60. Им стала экскурсия по закулисью любого театра города Перми. Право выбора, какой именно это будет театр, остается за участниками. Администрации школы №42 наградила театральный коллектив «Балаганчик» (Гимназия №6 г. Перми). Им дано право стать участниками мастер-класса по сценической речи от актрисы Натальи Аймановой, победителя международного конкурса «Поэзия голосом 2013», преподавателя студии «Оперение», основанной Константином Хабенским . Пермский Дом народного творчества «ГУБЕРНИЯ» вручил свою награду детской поэтической театр-студии «Живинка»из Горнозаводска. К ним в город со спектаклем-подарком отправится Пермский театр кукол «Туки-Луки». Участники театральных объединений и руководители, уезжая, высказали искреннюю благодарность организаторам конкурса, которые не только предоставили все условия для комфортного выступления, но и научили ребят чему-то новому, показали разнообразие театральных форм и жанров. — Мы искренне благодарны организаторам конкурса, — делится впечатлениями Татьяна Чугайнова, руководитель театральной студии «Маска» из Перми. — Существует много конкурсов для профессиональных и любительских театров, но часто именно о школьных театрах забывают, а ведь подобные творческие объединения есть почти в каждом учебном заведении или учреждении дополнительного образования. Сегодня наши ребята получили возможность выйти на сцену, их оценивали профессионалы. Они точно запомнят этот опыт надолго! — В первую очередь хочется отметить атмосферу фестиваля — уютная, домашняя, очень комфортная как для участников, так и для членов жюри, — рассказывает Ольга Бусыгина, художественный руководитель и режиссёр-постановщик Московского пластического театра «Custodes». — Конечно, уровень участников разный: у кого-то более детально проработаны декорации и костюмы, заметна режиссерская работа, а какие-то коллективы хотелось отметить просто за то, насколько искренними и настоящими были ребята-участники, как горели их глаза. Фото из архива «Губернии».