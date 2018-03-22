Жителей Коптева познакомили с героями балета «Щелкунчик»

В хореографической студии «Эксклюзив» центра «Радость» на Михалковской на минувшей неделе прошла интерактивная «Семейная музыкальная гостиная». Как сообщили в администрации центра, гости окунулись в волшебную атмосферу знаменитого балета Чайковского «Щелкунчик».

— Участники совершили увлекательное музыкальное путешествие по сказке, встретились и познакомились с героями балета, — рассказали в центре. — С огромным удовольствием учащиеся студии исполняли танцевальные композиции.

Также все собравшиеся успешно справились с музыкальной викториной. В конце гостей ждал приятный сюрприз — памятные сувениры-календари. (жм)