Победители акции «В театр с „Подъёмниками“ посетили спектакль в Губернском театре

В рамках Года Театра в России и акции от НАШЕго Радио «В театр с „Подъёмниками“, радиостанция продолжает радовать своих слушателей подробностями из такой манящей и волшебной сферы, как театральное закулисье. Вчера, 21 марта 2018 года, ведущие утреннего шоу „Подъёмники“ вместе с победителями акции посетили замечательный спектакль „Нашла коса на камень“ в Московском Губернском театре.

»Театр начинается с вешалки», а магическая атмосфера — с тёплой встречи и знакомства с театральной труппой. Специально для НАШих слушателей Московский Губернский театр выделил отличные места, позволяющие максимально погрузиться в происходящее на сцене. А это было незабываемо!

После спектакля «Подъёмники» вместе с победителями в акции отправились на встречу с актёрами — главными героями постановки «Нашла коса на камень», которые с удовольствием фотографировались с желающими. Затем всех ждала увлекательная экскурсия по театру, в ходе которой все присутствующие смогли увидеть театральное закулисье своими глазами: выйти на главную сцену, рассмотреть и потрогать реквизит и декорации и даже вообразить себя в душе артистом. Конечно, актёры рассказали множество забавных и интересных историй из театральной жизни, которые не оставили равнодушными никого из присутствующих.

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