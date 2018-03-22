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Московский театр мюзикла покажет свои спектакли для болельщиков ЧМ-2018
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Московский театр мюзикла покажет свои спектакли для болельщиков ЧМ-2018 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
«Существует культурная программа чемпионата по футболу, и к счастью, спектакли нашего театра в нее включены. Это будут спектакли „Преступление и наказание“, „Принцесса цирка“ и „Реверс“, — сказал Швыдкой.
Худрук отметил, что болельщики смогут посетить постановки в дни, когда не будет матчей. „Понятно, что они приедут смотреть футбол, а не театр, но мы надеемся, что они придут и к нам. Все-таки игры будут не каждый день, кто-то приедет с семьями“, — добавил он.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе „Лужники“.
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