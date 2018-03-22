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Получатели социальных услуг Мещанского района поговорят о театре
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Получатели социальных услуг Мещанского района поговорят о театре 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 27 марта состоится встреча литературного клуба «Посидим, поговорим, послушаем…». Она будет посвящена Дню театра.
Мероприятие проведет Нина Зязина, сотрудница центра.
— В начале встречи я выступлю с небольшим рассказом об истории театра. Надеюсь, будет интересно. Мой доклад будет посвящен крепостному театру и актеру Федору Волкову, — поделилась она. — После этого выскажутся посетители. Они специально подготовятся дома.
Нина Зязина добавила, что получатели социальных услуг прочитают стихотворения и расскажут свои истории, связанные с театром.
Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.
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