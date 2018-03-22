Премьера пьесы «Пансион. 1905 год» состоится в библиотеке №193

День премьеры — суббота, 24 марта. А покажет пьесу молодёжная театральная студия «Лик».

Действие спектакля происходит в тревожные дни первой русской революции. Юные артисты возрождают на сцене переломный для России момент.

Противостояние человека и общества с его сложившимися законами, взаимоотношения между педагогами и ученицами, а также между самими воспитанницами пансиона — вот темы, которые не потеряли актуальности по сей день. Ведь каждый человек — это личность, несущая ответственность за всё, что он делает и выбирает в своей жизни.

Напомним: молодёжная театральная студия «Лик» действует в библиотеке №193 уже девятый год. Каждый год студия радует зрителей премьерами, а переполненные залы свидетельствуют о росте мастерства артистов. И каждый новый спектакль «Лика» — это попытка вступить в диалог с собой и со зрителем (причём не только на уровне слов, но и с помощью ритма, цвета, звука, движения и формы).

Начало спектакля — в 18.00.

Вход — свободный (возрастные ограничения: 12+).

Адрес библиотеки №193: улица Грина, дом 11.

Телефон для справок: 8-495-711-62-33