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Премьера пьесы «Пансион. 1905 год» состоится в библиотеке №193
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Премьера пьесы «Пансион. 1905 год» состоится в библиотеке №193 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
День премьеры — суббота, 24 марта. А покажет пьесу молодёжная театральная студия «Лик».
Действие спектакля происходит в тревожные дни первой русской революции. Юные артисты возрождают на сцене переломный для России момент.
Противостояние человека и общества с его сложившимися законами, взаимоотношения между педагогами и ученицами, а также между самими воспитанницами пансиона — вот темы, которые не потеряли актуальности по сей день. Ведь каждый человек — это личность, несущая ответственность за всё, что он делает и выбирает в своей жизни.
Напомним: молодёжная театральная студия «Лик» действует в библиотеке №193 уже девятый год. Каждый год студия радует зрителей премьерами, а переполненные залы свидетельствуют о росте мастерства артистов. И каждый новый спектакль «Лика» — это попытка вступить в диалог с собой и со зрителем (причём не только на уровне слов, но и с помощью ритма, цвета, звука, движения и формы).
Начало спектакля — в 18.00.
Вход — свободный (возрастные ограничения: 12+).
Адрес библиотеки №193: улица Грина, дом 11.
Телефон для справок: 8-495-711-62-33
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