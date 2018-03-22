Международный день театра отпразднуют в районе Лефортово

Заглянуть в театральное закулисье, а также ближе познакомиться с жизнью на сцене, смогут все желающие в рамках театральной программы, посвященной Международному дню театра, в районе Лефортово.

Программа «По обе стороны кулис» состоится 23 марта в библиотеке № 120 на Ухтомской улице. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Центральной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков

По его словам, вход на мероприятие свободный. Возрастная категория 16+. Встреча начнется в 14.00. Напомним, что библиотека № 120 расположена по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 360-38-41. (ск)