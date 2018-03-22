Экскурсию в театр смогут посетить жители Пресненского района 

В Московском драматическом театре имени Александра Пушкина пройдет экскурсия «Легенды „Камерного театра 24 марта.
Для гостей обещают провести специальные лекции, на протяжении которых каждому расскажут о жизни театра за кулисами. Посетителям покажут, как устроена сцена. Они смогут примерить костюмы актеров. Кроме этого, все узнают о творчестве советского режиссера Николая Церетелли, сообщили в пресс-службе театра имени Александра Пушкина.
Каждого посетителя ждут в 22:30 по адресу: Тверской бульвар, дом 23.