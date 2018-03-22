Ещё
Экскурсию в театр смогут посетить жители Пресненского района
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экскурсию в театр смогут посетить жители Пресненского района 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В Московском драматическом театре имени Александра Пушкина пройдет экскурсия «Легенды „Камерного театра 24 марта.
Для гостей обещают провести специальные лекции, на протяжении которых каждому расскажут о жизни театра за кулисами. Посетителям покажут, как устроена сцена. Они смогут примерить костюмы актеров. Кроме этого, все узнают о творчестве советского режиссера Николая Церетелли, сообщили в пресс-службе театра имени Александра Пушкина.
Каждого посетителя ждут в 22:30 по адресу: Тверской бульвар, дом 23.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Регистрация на акцию «Ночь театров» стартовала в Москве Выставка Зураба Церетели открылась в Московском зоопарке Истории про морских и речных животных расскажут в биологическом музее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни34
Как снимался сериал «Золотая орда»7
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение