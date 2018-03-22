В «Неге» на Дмитровке дали спектакль памяти Вертинского 

Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости

Детский спектакль «Лиса и лапоток» дадут на Михалковской

Литературный концерт дадут в библиотеке на Коптевской

«Шумный день» с Олегом Табаковым покажут в кинотеатре на Костякова