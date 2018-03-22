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В «Неге» на Дмитровке дали спектакль памяти Вертинского
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В «Неге» на Дмитровке дали спектакль памяти Вертинского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе показали литературно-музыкальный спектакль, посвященный жизни и творчеству музыканта, исполнителя и артиста Александра Вертинского. Об этом рассказал художественный руководитель «Неги» Андрей Никульшин. — Символичное название программы — «Разве можно от женщины требовать многого?» — говорит нам о тематике музыкальных произведений Вертинского, — поделился Никульшин. Напомним, центр культуры и творчества «Нега» расположен по адресу Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. (мю)
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