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На ВДНХ пройдёт цикл выставочных проектов Александра Васильева о моде
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На ВДНХ пройдёт цикл выставочных проектов Александра Васильева о моде 

RT на русском 16 минут назад
Фото: Ревизор.ru
На ВДНХ в Москве состоится цикл выставочных проектов историка моды и телеведущего Александра Васильева, сообщают «Дни.ру». В течение года в павильоне №16 «Гидрометеорология» пройдёт три экспозиции, в рамках которых будет показана коллекция исторического костюма, посвящённая ХХ веку.
Это «Весна и мода», «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».
Первая выставка в рамках цикла пройдёт с 26 апреля до 15 июля. Как отметил Васильев, весна очень сильно влияет на моду. По его словам, в весеннее время года появляется возможность перейти к более радостным цветочным мотивам в одежде.
Ранее телеканал «360» сообщал о выставке модельера Вячеслава Зайцева в Париже.
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