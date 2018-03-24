На ВДНХ пройдёт цикл выставочных проектов Александра Васильева о моде

На ВДНХ в Москве состоится цикл выставочных проектов историка моды и телеведущего Александра Васильева , сообщают «Дни.ру». В течение года в павильоне №16 «Гидрометеорология» пройдёт три экспозиции, в рамках которых будет показана коллекция исторического костюма, посвящённая ХХ веку.

Это «Весна и мода», «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».

Первая выставка в рамках цикла пройдёт с 26 апреля до 15 июля. Как отметил Васильев, весна очень сильно влияет на моду. По его словам, в весеннее время года появляется возможность перейти к более радостным цветочным мотивам в одежде.