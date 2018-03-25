На ВДНХ пройдет уникальная выставка «Весна и мода»

На ВДНХ готовятся к открытию выставки «Весна и мода. Коллекция из Фонда Александра Васильева », где будут представлены предметы, собранные знаменитым историком моды.

С 26 апреля по 15 июля гости павильона №16 «Гидрометеорология» увидят вещи, выполненные французскими домами моды, а также произведения российских дизайнеров.

Всего экспозиция будет состоять примерно из 200 предметов: платьев, аксессуаров, фотографий, открыток и других артефактов из Фонда коллекционера. Кроме того, организаторы обещают необычное цветочное оформление выставочного пространства.

Выставка откроет цикл экспозиций Фонда Александра Васильева в павильоне №16 на ВДНХ: в течение года здесь будут представлены коллекции «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».

Стоимость билета для взрослых посетителей составит 300 рублей. Для детей от 6 до 16 лет, студентов дневных форм обучения и пенсионеров — 100 рублей. Бесплатный вход предусмотрен для детей до шести лет, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов многодетных семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.