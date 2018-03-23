Выставка моды Александра Васильева откроется на ВДНХ 26 апреля

Историк моды и популярный телеведущий Александр Васильев 26 апреля откроет на ВДНХ цикл выставочных проектов, посвященных моде XX века, говорится в сообщении пресс-службы организаторов выставки.

«В течение года в павильоне №16 «Гидрометеорология» пройдут три экспозиции, в рамках которых перед зрителями во всем своем многообразии предстанет уникальная коллекция исторического костюма, посвященная ХХ веку: «Весна и мода», «Пляжная мода» и «Гламур 80-х», — говорится в сообщении.

Откроет экспозиционный цикл выставка под названием «Весна и мода. Коллекция из Фонда Александра Васильева». Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет — под аккомпанемент советских песен, посвященных весне, посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века. Экспозицию составят около 200 предметов: платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие артефакты из Фонда Александра Васильева. Гостей также ждет необычное цветочное оформление самого павильона.

«Весна очень сильно влияет на моду. Во-первых, после зимней спячки это первый теплый сезон, когда женщины и мужчины начинают раздеваться. Весна — это прекрасное время, когда не надо носить чулки и колготки, перчатки и варежки, шубы и шапки. Весна — это возможность перейти к более радостным цветочным мотивам в одежде», — подчеркнул Васильев.

На выставке будут представлены вещи мирового дизайнерского уровня, выполненные знаменитыми французскими домами мод: Dior, Patou, Lanvin, Cardin и другие, и творения знаменитых отечественных дизайнеров, в частности собственную модель предоставил куратор выставки Кирилл Гасилин: это роскошное платье в стиле new-look, выполненное из органди и расшитое искусственными ландышами.

«Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах. Интереснейшим экспонатом станет костюм из синтетической соломки 1961-го года, выполненный в специальном цехе для сотрудников КГБ», — заключил историк моды.