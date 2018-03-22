Театр может стать виртуальным

На Московском культурном форуме, который пройдет с 23 по 25 марта, одной из основных тем станет переход театрального пространства в виртуальную реальность. Некоторые эксперты считают, что новые технологии могут загубить сценическое искусство. «ВМ» узнала, как прогресс повлиял на театр.

— Если так пойдет и дальше, то театральное искусство обречено на гибель. Артистам просто не для кого будет играть. Спектакль — это особая форма взаимодействия актера и зрителя. Когда энергия, которая идет со сцены, соприкасается с эмоциями зрителя, то возникают неповторимые мгновения. Хороший артист как бы гипнотизирует зрителя, притягивает к себе его взгляд и внимание. Это своеобразная театральная магия, которую не может передать ни одна запись. И неважно, на пленке она будет или в цифровом виде. Поэтому я очень переживаю, когда спектакль снимают на пленку. Есть много талантливых режиссеров, которые могут создать красивый изобразительный ряд. Да, это впечатляет, но от театра на этой записи останется очень мало. У театра своя уникальная атмосфера.

— Если зритель предпочтет посещать театр исключительно виртуально, то театральное искусство увянет и отомрет. Никакая картинка никогда не сможет передать энергетику спектакля. Театр — это живой нерв, живые сердца. Через голоса и движения актеров со зрителем говорит Бог.

— Театр существует уже шесть тысяч лет. И за этот долгий срок при каждом нововведении находились люди, которые пророчили гибель этого вида искусства. Так было с появлением радио, кино и телевидения. Театр за годы своего существования пережил много реформ. Он был домашним, крепостным, площадным. Однажды я ставил спектакль в электричке, и он имел успех. Театр существует там, где можно ставить проблему. И отвечать на поставленный вопрос можно всеми художественными средствами. Это может быть Шекспир, Мольер или Островский. Театр будет жить, пока не умрет последний живой зритель. Его можно смотреть по телевизору, слушать по радио или даже в аэропорту! Бессмертие театрального искусства подобно бессмертию любви: никакой суррогат никогда не станет их полноценной заменой.

— Бояться гибели театрального искусства не стоит. Действительно хороший театр никакой переход в виртуальное пространство загубить не сможет. Компьютерный экран никогда не заменит живого общения зрителя с актером. В этом сущность театра. Я буду очень рад, если какие-то постановки, на которые сложно попасть, будут распространяться в сети. Но это может развиваться только параллельно с театром, а не заменить его. В истории было много случаев, когда театру пророчили увядание. Например, существовало распространенное мнение, что профессиональный театр будет вытеснен любительским. Когда появилось кино, говорили, что театр умрет. С появлением телевидения так же отзывались о кино. Но, как мы видим, ничего не случилось. Потому что живого человека ничто заменить не сможет.

Екатерина Бурт, актриса театра МИРТ:

— Несомненно, возможность смотреть постановки в виртуальном пространстве помогает популяризации театра. Наша страна очень большая, и попасть на спектакли в известных театрах удается не всем. Поэтому сервисы, позволяющие смотреть театральные постановки в прямом эфире или даже в записи, — это положительное веяние, которое вполне вписывается даже в такой вид искусства, как сценическое. Но ничто не заменит живого присутствия в театре. Во многих учреждениях сейчас есть условия даже для маломобильных граждан. Поэтому на спектакли лучше приходить лично. Только так можно полностью проникнуться театральной атмосферой и неповторимыми эмоциями.

— В театральном искусстве давно применяются новые технологии. Появляется иное видение озвучивания и освещения, используется видеоизображение. Но это лишь одна из опций — такая же, как возможность смотреть спектакли в виртуальной реальности. Зритель, как и тысячи лет назад, идет в театр за живым контактом с актерами. Несмотря на технический прогресс, на сцене главным остается человек. Хороший спектакль не потеряет в качестве, если убрать из него все технические новинки. Так что исчезновения театральных залов ждать не стоит. Возможно, виртуальный театр отпочкуется от традиционного и станет отдельным видом искусства, но не более.

— День, когда сценическое искусство окончательно перейдет из театральных залов на экраны компьютеров или в виртуальную реальность, можно будет смело назвать днем его гибели. Те, кто любит театр, никогда не променяют живое присутствие на запись или прямые эфиры спектаклей.