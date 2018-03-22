На сцену Большого театра выехал трактор 

На Исторической сцене Большого театра прошел показ для прессы балета выдающегося хореографа современности Джона Ноймайера «Анна Каренина». На прославленной сцене сорок лет назад шел одноименный балет на музыку Родиона Щедрина, который композитор написал для Майи Плисецкой. И вот родилась новая, совершенно другая версия романа Толстого.
Как всегда Ноймайер соединил в своем творении казалось бы несовместимое: музыку Чайковского, Шнитке и мелодии кантри, движущийся по сцене трактор и современные предвыборные митинги, кожаные брюки и балетные пачки. Каренин здесь превращен в депутата, Левин — в ковбоя, а Вронский увлечен не конным спортом, как в романе, а игрой «лакросс». Но смысл истории от этого не изменился: как и Толстой, Ноймайер рассказывает о любви — Анны, Вронского, Каренина, Левина, Долли, Китти. И делает это невероятно пронзительно и смело. Например, в спектакле есть сцена родов Анны Карениной, исключительно эмоциональная.
Общаясь перед премьерой с прессой Ноймайер, как всегда поразивший журналистов своей моложавостью (хотя маэстро 78 лет!), подчеркнул, что его творение — вовсе не иллюстрация романа Толстого, что книга, написанная Толстым, стала для него «только исходной точкой». Кстати, легендарынй мастер в «Карениной» выступил еще и как сценограф, художник по костюмам и автор световой концепции спектакля.
Эта постановка — совместная работа Большого и возглавляемым Ноймайером Гамбурского балета. В июле прошлого года «Каренину» показали в Гамбурге, и вот теперь постановку перенесли в Москву. Джон Ноймайер часто обращается в своем творчестве к великим литературным первоисточникам. Среди русских писателей, чьи произведения Джон воплотил на балетной сцене — Чехов и Пушкина (балеты «Чайка» и Татьяна» он поставил в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко). И по словам самого Ноймайера, «Каренина» стала завершением этой русской трилогии.
До балета по роману Толстого в Большом театре Ноймайер уже поставил «Сон в летнюю ночь» и «Даму с камелиями». А на создание балета по роману Толстого хореографа во многом вдохновила прима-балерина Большого, самая известная российская танцовщица современности Светлана Захарова. Когда она однажды сказала хореографу, что мечтает станцевать в его балете «Татьяна», он сказал звезде, что пушкинская героиня ей не очень подходит. Но в тот момент подумал, что Захарова могла бы стать замечательной Карениной. И через несколько лет именно Светлане Ноймайер доверил танцевать премьеру «Карениной» в Большом 23 марта. В этот день вместе с Захаровой главные роли в балете исполнят Денис Родькин — многолетний бессменный партнер Светланы (он станцует Вронского) и Семен Чудин (Каренин).
Ноймайер родился в Америке, но его творческое становление проходило в Европе. В 34 года Джон возглавил Гамбурский балет, в руля которого стоит до сих пор. Благодаря Ноймайеру эта труппа стала одной из самых ярких в мире.