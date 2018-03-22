На сцену Большого театра выехал трактор

Как всегда Ноймайер соединил в своем творении казалось бы несовместимое: музыку Чайковского, Шнитке и мелодии кантри, движущийся по сцене трактор и современные предвыборные митинги, кожаные брюки и балетные пачки. Каренин здесь превращен в депутата, Левин — в ковбоя, а Вронский увлечен не конным спортом, как в романе, а игрой «лакросс». Но смысл истории от этого не изменился: как и Толстой, Ноймайер рассказывает о любви — Анны, Вронского, Каренина, Левина, Долли, Китти. И делает это невероятно пронзительно и смело. Например, в спектакле есть сцена родов Анны Карениной, исключительно эмоциональная.

Общаясь перед премьерой с прессой Ноймайер, как всегда поразивший журналистов своей моложавостью (хотя маэстро 78 лет!), подчеркнул, что его творение — вовсе не иллюстрация романа Толстого, что книга, написанная Толстым, стала для него «только исходной точкой». Кстати, легендарынй мастер в «Карениной» выступил еще и как сценограф, художник по костюмам и автор световой концепции спектакля.

Эта постановка — совместная работа Большого и возглавляемым Ноймайером Гамбурского балета. В июле прошлого года «Каренину» показали в Гамбурге, и вот теперь постановку перенесли в Москву . Джон Ноймайер часто обращается в своем творчестве к великим литературным первоисточникам. Среди русских писателей, чьи произведения Джон воплотил на балетной сцене — Чехов и Пушкина (балеты «Чайка» и Татьяна» он поставил в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко). И по словам самого Ноймайера, «Каренина» стала завершением этой русской трилогии.

До балета по роману Толстого в Большом театре Ноймайер уже поставил «Сон в летнюю ночь» и «Даму с камелиями». А на создание балета по роману Толстого хореографа во многом вдохновила прима-балерина Большого, самая известная российская танцовщица современности Светлана Захарова . Когда она однажды сказала хореографу, что мечтает станцевать в его балете «Татьяна», он сказал звезде, что пушкинская героиня ей не очень подходит. Но в тот момент подумал, что Захарова могла бы стать замечательной Карениной. И через несколько лет именно Светлане Ноймайер доверил танцевать премьеру «Карениной» в Большом 23 марта. В этот день вместе с Захаровой главные роли в балете исполнят Денис Родькин — многолетний бессменный партнер Светланы (он станцует Вронского) и Семен Чудин (Каренин).

Ноймайер родился в Америке, но его творческое становление проходило в Европе. В 34 года Джон возглавил Гамбурский балет, в руля которого стоит до сих пор. Благодаря Ноймайеру эта труппа стала одной из самых ярких в мире.