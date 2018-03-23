ТАСС — генеральный информационный партнер Московского культурного форума

Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность стать участниками более 800 различных мероприятий «Московского культурного форума — 2018», в числе которых спектакли и театральные постановки, концерты, мастер-классы и творческие встречи с известными журналистами, актерами и телеведущими.

В «Московском культурном форуме — 2018», который пройдет с 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж», представят свое творчество более 500 учреждений культуры.

В рамках форума пройдут деловые мероприятия, посвященные настоящему и будущему российской культуры. Так, в первый день работы форума, 23 марта, состоится публичная дискуссия «Культурные центры — будущее» и «Дискуссия о виртуальном театральном пространстве как новой форме взаимодействия театра и зрителя», а 24 марта все желающие смогут прослушать лекцию «Культура и чтение в информационную эпоху. Как среда определяет наше мышление?».

24 марта пройдет акция «Ночь театров», в рамках которой столичные театральные коллективы покажут репертуарные спектакли, проведут мастер-классы и творческие вечера. В частности, в электротеатре «Станиславский» представят «Синюю птицу» Бориса Юхананова ; увидеть закулисье и поучаствовать в творческом мастер-классе династии гримеров Николая Марии Максимовых можно будет в театре Et Cetera; в Театре Олега Табакова будут вспоминать своего художественного руководителя, режиссера и педагога Олега Павловича Табакова, ушедшего из жизни 12 марта — здесь покажут фильм «Табаков русской сцены. Роль в истории». В «Современнике» гости смогут побывать на одной из репетиций — здесь представят новую, еще не законченную постановку «Сказка на ночь. А. С. Пушкин», а в «Гоголь-центре» пройдет встреча с актрисой театра и кино Людмилой Чирковой — дочерью советских актеров Бориса Чиркова и Людмилы Геники-Чирковой.

Отметим, вход на форум во все дни его работы будет бесплатным.

О самых заметных и интересных событиях «Московского культурного форума — 2018» расскажет ТАСС , выступающий генеральным информационным партнером мероприятия.

Ознакомиться с программой «Московского культурного форума — 2018» можно на сайте https://www.mos.ru/city/projects/mkf2018/.