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Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с профессиональным праздником
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Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с профессиональным праздником 

Волга Ньюс 31 минуту назад
Уже 11 лет День работника культуры отмечают 25 марта. Именно к этому дню приурочивают поздравительные концерты и вручают почетные звания. В этом году за значительный вклад в развитие культуры региона были отмечены 7 человек. Все они посвятили не один десяток лет развитию искусства и популяризации истории Самарской области.
"Благодаря творчеству, искусству, сохранению нашего наследия, мы с вами создаем условия, чтобы каждый житель нашей губернии чувствовал себя настоящим гражданином и патриотом, — обратился к гостям глава Самарской области Дмитрий Азаров. — Патриот — это человек, который любит свою Родину. А влюбиться в то, что ты не знаешь, невозможно. Чем больше человек узнает о своей истории и культуре, тем больше он в нее влюбляется. Я очень рад, что культура Самарского региона — это отдельный предмет гордости для каждого жителя. Наше культурное наследие, наше современное творчество известны далеко за пределами Самары и России".
Также Дмитрий Азаров отметил, что планирует вернуть практику, введенную в 2010–2014 годах в городской администрации, на уровень областного управления: «Все министры регионального правительства получат курс по истории родного края. Они должны знать, какие есть традиции и какое богатство окружает нас, хранить то, что создали предыдущие поколения».
В этот день знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» был награжден один из ведущих артистов театра драмы Владимир Борисов. «Это большая радость, — сказал актер. — И, независимо от возраста, я просто счастлив, что сейчас нахожусь в Самаре и работаю для самарских зрителей уже в течение 45 лет».
Почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской» был награжден заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам театра «СамАрт» Николай Матвеев. Он уже около 25 лет помогает театру юного зрителя работать в любых обстоятельствах.
За почетным званием «Заслуженный артист Самарской области» на сцену поднялась актриса и директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. «Каждый вечер я хожу в театр, и каждый вечер мы встречаем зрителя. Мы зажигаем огни рамп и выходим играть. При любой погоде, невзирая ни на что, мы выходим на сцену. Конечно, это не подвиг, но что-то героическое в этом есть», — сказала актриса.
Почетное звание заслуженного артиста региона также получила Ирина Янцева из театра оперы и балета. За свою карьеру оперная певица не раз появлялась на сцене с ведущими партиями. В Самаре ее хорошо знают по ролям Жрицы в Аиде, Снегурочки в одноименном спектакле, Царицы ночи в «Волшебной флейте».
Заслуженными работниками культуры Самарской области были названы директор Кинельской городской централизованной библиотечной системы Надежда Александрова и заведующая Домом-музеем В. И. Ленина (филиал музея им. П. В. Алабина) Майя Образцова.
"Как историк, я не могу не вспомнить, как давным-давно, в 1889 году знаменитый исследователь Линдер, путешествуя по Волге, увидев Самару, написал: «Город молодой, живой, деятельный, а культурное достояние губернии вообще беспримерно». Очень хочется, чтобы спустя годы о нас говорили бы также", — пожелала Майя Образцова в своей благодарственной речи.
Почетную грамоту губернатора в Тольятти увезла Светлана Колеватых за свои труды преподавателя по классу фортепиано школы искусств им. М. А. Балакирева.
После награждения для всех гостей праздничного мероприятия был представлен дивертисмент от театра оперы и балета под названием «Grand Pas Петипа». В нем приняли участие артисты театра, детской хореографической школы и хореографического училища. Многие фрагменты балета были восстановлены балетмейстером Юрием Бурлакой.
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