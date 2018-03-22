Грантовая поддержка обеспечит творческую свободу

С этого года в столице действует новая система финансирования театральных учреждений. Теперь они получают гранты, что дает им больше самостоятельности.

Благодаря этой новой системе в городе продолжается строительство и реконструкция театров, благоустраиваются прилегающие территории. Причем работа ведется постоянно — только сейчас в Москве восстанавливают около двух десятков площадок. И еще пять — возводят.

Перемены пошли на пользу: сильные художественные руководители, сплоченные коллективы и усилия города сделали свое дело. Количество зрителей за последние годы увеличилось в полтора раза. Мэр Сергей Собянин назвал эту цифру революционной. Театры, по его словам, все больше завоевывают зрителей, в них аншлаги.

Как уточнил руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский , творческие гранты составят более 7 миллиардов рублей. Поддержку в этом году получат 69 из 82 столичных театров.

Оставшиеся 13 могут рассчитывать на дополнительное финансирование только после того, как у них закончится ремонт или появятся собственные площадки. Плюс еще 3,3 миллиарда будет инвестировано в реконструкцию театральных площадок («Современник», «Школа современной пьесы», Театр эстрады, Детский музыкальный театр юного актера и др.). К этому добавьте около 7 миллиарда, которые зарабатывают сами театры. Так что театральный бюджет 2018 года впечатляет.

По словам Александра Кибовского, сумма каждого гранта посчитана по той самой схеме, что была одобрена театральным сообществом в декабре прошлого года и уже апробирована в этом. А далее театр самостоятельно, исходя из суммы гранта плюс своих внебюджетных доходов, формирует повестку деятельности.

Ранее же у каждого театра финансирование складывалось стихийно, и это всегда вносило разлад внутри самой корпорации. Например, худруки успешных театров возмущались: «Почему у меня субсидия меньше, чем у театра-аутсайдера?»

— Мы это преодолели: система, которую мы вместе приняли в прошлом году, сегодня всем понятна и прозрачна — любимчиков нет, — пояснил Александр Кибовский.

По словам главы департамента, очень важно, что в развитие этой системы по решению мэра Москвы многим театрам увеличили финансирование, но не за счет «раскулачивания» других.

— Для этого дополнительно театрам выделено 440 миллионов рублей. Небывалая прибавка! Некоторые культурные учреждения, например Театр им. Пушкина или Театр на Юго-Западе, повысили свой бюджет сразу на треть, — пояснил Кибовский. — Но на самом деле реально мы получили еще больше. Ведь сохраняются бюджеты у тех, кто раньше был перефинансирован. Возможно, именно грантовая система позволит театрам, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии, обрести себя.

Сами театральные деятели новой системой довольны.

— Мы рады инициативе о нашей самостоятельности и почувствовали, что к театрам относятся с уважением, — комментирует ситуацию художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров . — Мы заслужили право отвечать за свои действия, добиваться серьезных успехов. По новой системе расчетов выигрывают и те театры, которые в свое время были лишены серьезной господдержки. Среди них — Театр имени Пушкина. Его художественный руководитель Евгений Писарев признается, что вытаскивал репертуар без особых на то средств. Как итог — театр пользуется большой популярностью, а выделенные дополнительно 58 миллионов пойдут на его активное развитие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Меньше отчетов, чиновничьего пригляда, больше творчества и финансирования — так бы я охарактеризовал грантовую поддержку. На мой взгляд, должна быть помощь государства, города для развития и содержания материальной базы, чтобы не страдала творческая база. При этом по чьей-либо прихоти гранты уменьшаться не будут. Более того, Москва не будет контролировать использование грантов. В договоре отражаются только зарплаты актеров, чтобы деньги уходили по назначению. Сколько людей вы хотите набрать, столько и набирайте. Можете раздуть штатное расписание и делать с этим что хотите. Мы в это не лезем. Возможно, переход на гранты может спровоцировать переход актеров на контрактную систему. Такие меры еще должны быть обсуждены внутри коллективов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Печатников, заммэра Москвы:

— Театральная реформа позволит освободить театры от «субъективного взгляда чиновников. Проблема была в том, что разные театры, иногда одинаковые по успешности, жанру, количеству мест, финансировались по-разному. Здесь возникал вопрос, не является ли это субъективным. Задача, которая перед нами стояла, — „оторвать“ финансирование театров от субъектного взгляда чиновников. Чтобы Департамент культуры не мог по своему усмотрению дать одному театру больше, другому меньше. Власти не будут вмешиваться в творчество театральных учреждений, однако гранты будут предусматривать обязательство руководства театра обеспечить достойную зарплату артистам и персоналу.