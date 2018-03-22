Ночные представления публика ждет с нетерпением

Более 60 столичных учреждений культуры примут участие в «Ночи театров — 2018», которая пройдет 24 марта. Во время акции зрители увидят несколько премьер и уже полюбившиеся постановки. Спектакли будут демонстрироваться абсолютно бесплатно.

В этом году основная тема фестиваля — «Театральные семьи. Театральные легенды», которую раскроют многочисленные программы.

Так, в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Московского культурного форума — 2018 развернется большое действие не только театрального, но и музыкального, поэтического направления. Зрители смогут погрузиться «в мир оперы, импровизации, буффонады, современной хореографии и, расположившись на мягких пуфах с горячими напитками, насладиться узнаваемыми музыкальными композициями и поэзией в исполнении артистов московских театров.

— Наша ночь театров стартовала на месяц раньше, 21 февраля, премьерой спектакля „Реверс“, — рассказал худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой . — Надеюсь, в нашем репертуаре с этой постановкой „Ночь театров“ задержится надолго. Мы и в дальнейшем планируем развивать современные концептуальные проекты, связанные с молодежной культурой, — они сегодня пользуются популярностью.

А вот Московский театр-студия Олега Табакова из-за трагедии — ухода из жизни своего бессменного худрука — сменил репертуар „Ночи театров“.

К мероприятию готовятся не только завсегдатаи столичных театров и сами служители храмов Мельпомены, но и самые простые москвичи. Многие из них загодя запланировали себе ночную программу на 24 марта.

— Как только открылась регистрация, я записалась на экскурсию и премьеру. Очень жалко, что такие мероприятия проходят всего раз в год, — рассказала „ВМ“ москвичка Инна Серафимова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— „Ночь театров“ и другие масштабные культурные акции — это лишь акценты, которые подчеркивают важные для горожан направления для проведения свободного времени. С каждым годом мы лишь отмечаем стремительным рост участников и площадок — это не может не радовать. Театральная ночь необходима и потому, что расширяет возможности для любителей и ценителей великого искусства, предоставляя шанс увидеть не просто спектакль, а как организована жизнь а театре.