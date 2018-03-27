Беларусь среди стран СНГ заняла второе место по числу посещений театров

Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси (Белстат).

По информации Национального статистического комитета Беларуси, на конец 2017 года в стране работало 29 профессиональных театров: 20 драматических и музыкальных, 8 детских и юного зрителя, 1 оперы и балета.

"На территории Витебской и Минской областей действовало по 2 профессиональных театра, Гродненской и Могилевской — по 3, Брестской и Гомельской областях — по 4, а в Минске театральное искусство было представлено 11 профессиональными театрами", — сообщили в Белстате.

Там проинформировали, что творческими коллективами профессиональных театров в 2017 году было проведено более 9 тысяч спектаклей, концертов, творческих вечеров. Почти треть из них пришлась на профессиональные театры, расположенные в столице.

"Репертуар театров в 2017-м составил 1078 спектаклей, из них — 159 новых постановок. Из общего количества постановок 362 — белорусских авторов", — рассказали в ведомстве.

По информации Белстата, в 2017 году театры Беларуси посетили 1 млн 665 тысяч 700 зрителей, почти половина из них приходится на театры Минска. Из столичных театров у населения особенно популярны Национальный академический Большой театр оперы и балета (на него приходится 13,7% зрительской активности), Белорусский государственный академический музыкальный театр (7,7%), Национальный академический театр имени Янки Купалы (4,7%).

В Беларуси регулярно проводятся фестивали, конкурсы, смотры сценического искусства, среди них «Славянские театральные встречи» в Гомеле, «Белая вежа» в Бресте, «Панорама» в Минске, «М.арт.контакт» в Могилеве. В 2011 году была впервые установлена Национальная театральная премия Беларуси.

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