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Театральная ночь удивит всех жанровым разнообразием
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Театральная ночь удивит всех жанровым разнообразием 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский культурный форум — яркий праздник для всех поклонников искусства. В его насыщенной программе каждый может найти себе мероприятие по своему вкусу.
24 марта в Большом зале «Манежа» стартует долгожданная «Ночь театров». Она обещает быть яркой, динамичной, зажигательной и поэтичной. Праздник начнется в 21:00 с шествия уникального коллектива японских барабанщиков.
После этого с приветственным словом к гостям и участникам праздника обратится министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовский.
В 21:35 гости станут свидетелями грандиозного оперного дефиле театра «Геликон-опера». Затем его сменит «Балет Москвы», который покажет одноактный спектакль «Эквус».
В 22:25 на площадке появятся независимые театральные коллективы. Со сцены польются стихи на темы «Театр, искусство, весна, любовь».
Поэтический блок финиширует декламацией стихов Владимира Высоцкого, что станет органичной подводкой к выступлению артистов «Театра на Таганке», которые в 23 часа покажут сцены из своего знаменитого спектакля «Беги, Алиса, беги».
А в 23:30 перед гостями выступит Центр Славы Полунина со своим театрально-цирковым перформансом. Артисты труппы «Антикварный цирк» представят тридцатиминутную постановку, обращенную к одной из ярких и знаковых страниц Серебряного века — творчеству Александра Вертинского.
В полночь на площадку выйдет актриса театра «Практика» Алиса Гребенщикова с поэтической и музыкальной программой. Дочь известного рок-музыканта уступит место актерам, которые перед зрителями разыграют «Импровизационный БАТЛ», посвященным предстоящему чемпионату мира по футболу — 2018.
Это своеобразное состязание по актерской импровизации с участием команд театров: на Юго-Западе, им. М. Н. Ермоловой, Романа Виктюка, на Малой Бронной, под руководством О. Табакова, «Сфера», «Эрмитаж» и «Мастерская Петра Фоменко».
Кодой этой зажигательной театральной ночи станет исполнение актерами Театра Алексея Рыбникова песен из рок-оперы «Юнона и Авось».
Также завершит театральную ночь фрагмент музыкального спектакля «Июльансамбль» Центра им. Мейерхольда» и проект Deep Cover, который включает в себя кавер-версии популярных песен.
Вечерняя Москва: последние новости
Память Олега Табакова почтят на московском культурном форуме Около 60 театров Москвы примут участие в акции «Ночь театров» 24 марта Премьера спектакля «Басня» Андрея Кайдановского пройдет во время акции «Ночь театров»
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