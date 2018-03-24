Театральная ночь удивит всех жанровым разнообразием

Московский культурный форум — яркий праздник для всех поклонников искусства. В его насыщенной программе каждый может найти себе мероприятие по своему вкусу.

24 марта в Большом зале «Манежа» стартует долгожданная «Ночь театров». Она обещает быть яркой, динамичной, зажигательной и поэтичной. Праздник начнется в 21:00 с шествия уникального коллектива японских барабанщиков.

После этого с приветственным словом к гостям и участникам праздника обратится министр правительства Москвы , руководитель Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовский.

В 21:35 гости станут свидетелями грандиозного оперного дефиле театра «Геликон-опера». Затем его сменит «Балет Москвы», который покажет одноактный спектакль «Эквус».

В 22:25 на площадке появятся независимые театральные коллективы. Со сцены польются стихи на темы «Театр, искусство, весна, любовь».

Поэтический блок финиширует декламацией стихов Владимира Высоцкого, что станет органичной подводкой к выступлению артистов «Театра на Таганке», которые в 23 часа покажут сцены из своего знаменитого спектакля «Беги, Алиса , беги».

А в 23:30 перед гостями выступит Центр Славы Полунина со своим театрально-цирковым перформансом. Артисты труппы «Антикварный цирк» представят тридцатиминутную постановку, обращенную к одной из ярких и знаковых страниц Серебряного века — творчеству Александра Вертинского

В полночь на площадку выйдет актриса театра «Практика» Алиса Гребенщикова с поэтической и музыкальной программой. Дочь известного рок-музыканта уступит место актерам, которые перед зрителями разыграют «Импровизационный БАТЛ», посвященным предстоящему чемпионату мира по футболу — 2018.

Это своеобразное состязание по актерской импровизации с участием команд театров: на Юго-Западе, им. М. Н. Ермоловой, Романа Виктюка , на Малой Бронной, под руководством О. Табакова, «Сфера», «Эрмитаж» и «Мастерская Петра Фоменко».

Кодой этой зажигательной театральной ночи станет исполнение актерами Театра Алексея Рыбникова песен из рок-оперы «Юнона и Авось».

Также завершит театральную ночь фрагмент музыкального спектакля «Июльансамбль» Центра им. Мейерхольда» и проект Deep Cover, который включает в себя кавер-версии популярных песен.