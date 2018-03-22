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В Минске стартовал международный пасхальный фестиваль
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В Минске стартовал международный пасхальный фестиваль 

Мир24 46 минут назад
До первого апреля во Дворце искусства будут показывать спектакли и концерты, а на пасхальной ярмарке в центре Минска будут продавать продукцию монастырей.
С приближающимся праздником прихожан поздравил Митрополит Минский и Заславский Павел.
«Тот, кто совершает добрые дела, у него особое состояние. Знаете, вот те, кто это ощутил, они говорят: какая-то такая тихая, неземная радость. Другими словами, блаженство я какое-то ощущаю. Я пребываю в каком-то эйфорическом состоянии», — сказал священнослужитель.
Кроме того на фестивале в Минске желающих будут учить тому, как правильно расписывать пасхальные яйца.
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