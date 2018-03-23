«Ночь театров», уик-энд с японским трэш-аниматором и другие события выходных

Главные спектакли и встречи «Ночи театров», юбилей Сергея Эйзенштейна в Музее кино и лекция о фальсификация в документалистике: редакция портала Москва 24 — о самых интересных событиях предстоящих выходных.

"Ночь театров" Акция «Ночь театров» пройдет 24 марта более чем на 60 культурных площадках столицы.

В электротеатре «Станиславский» состоится видеопоказ «Синей птицы» Бориса Юхананова по мотивам пьесы Мориса Метерлинка. Зрители смогут увидеть подряд все три части спектакля, с которого началась история электротеатра.

Начало: 23:00 Артисты театра-студии Олега Табакова проведут вечер памяти своего учителя. Гости увидят документальный фильм «Семейное дело. Театр Табакова», после которого смогут побеседовать с актерами, работавшими с мэтром.

Начало: 22:00 Театр Армена Джигарханяна организует беседу о творчестве режиссера и драматурга Мартина Макдонаха , известного по фильмам «Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Дискуссия пройдет в формате интерактивного спектакля по мотивам пьес «Королева красоты», «Сиротливый Запад» и «Череп из Коннемары».

Начало: 22:00 "Современник" приглашает на открытую репетицию спектакля «Руслан и Людмила» с участием артистов театра и танцевальной команды Jack’s Garret. Постановщик — актер Шамиль Хаматов , который впервые попробует себя в роли режиссера. В «Ночь театров» запланированы две репетиции.

Начало: 21:00 и 23:00 В «Гоголь-центре» пройдет встреча с актрисой театра Людмилой Чирковой и показ фрагментов из фильмов с ее участием. Беседа пройдет в формате вопросов и ответов. Модератором выступит драматург Валерий Печейкин

Начало: 23:00 Со всеми мероприятиями, запланированными в «Ночь театров» можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Встреча с мультипликатором Манабу Химэдой

Видео: YouTube/Manabu Himeda

В этот уик-энд Москву посетит необычный гость из Японии. Аниматор Манабу Химэда черпает вдохновение в детских утренних передачах, разбавляя их характерную эстетику элементами сюра и психоделии.

С российскими поклонниками режиссер проведет сразу две встречи. Сперва в кинотеатре «Звезда» пройдет танцевальный воркшоп для детей и родителей. Его участники станут героями нового мультфильма Манабу, который он обещает смонтировать за два часа.

На следующий день в кинотеатре «Юность» покажут лучшие короткометражки мультипликатора, после чего зрители смогут задать вопросы режиссеру.

Где: кинотеатры «Звезда» и «Юность» Когда: 24 марта, 12:00 25 марта, 14:30 Премьеры от «Союзмультфильма» Еще один показ для любителей анимации запланирован в Третьяковской галерее. В рамках цикла «История отечественной мультипликации» пройдет спецпоказ новинок «Союзмультфильма». Для показа были выбраны 11 лучших короткометражек, снятых на студии за последний год.

Где: Инженерный корпус Государственной Третьяковской галереи Когда: 24 марта, 14:00 Юбилей Эйзенштейна в Музее кино В воскресенье в Музее кино покажут документальные фильмы Ансиса Эпнерса «Сергей Эйзенштейн. Предисловие» и «Сергей Эйзенштейн. Постскриптум». Показ приурочен к празднованию 120-летия выдающегося новатора кино. Ленты о создателе «Броненосца „Потемкин“ представит известный историк кино, эйзенштейновед Владимир Забродин.

Где: Музей кино Когда: 25 марта, 16:00 Лекция-диалог „Правда или фейк?“ Совсем недавно „фейковые новости“ признали словом года по версии британских книгоиздателей. А незадолго до этого в наш лексикон прочно вошла „постправда“.

Но фальсификации существовали всегда — намеренные или случайные. Искусствовед Ирина Толкачева и фотограф Мария Ионова-Грибина расскажут о феномене „мокьюментари“ и обсудят, можно ли вообще доверять документальным кадрам или же камера окончательно лишилась права претендовать на объективность.

Где: Школа визуальных искусств Когда: 25 марта, 17:00 Funker Vogt в Glastonberry

Видео: YouTube/ Piotr Łężak

Легенды немецкого аггротеха возвращаются в Россию. В прошлом году у Funker Vogt вышел новый альбом, материал из которого составит основную часть программы. Как и на заре существования формации, это все тот же злобный EBM про тяготы армейской службы и ужасы войны, сыгранный на двух нотах под грохот драм-машин. Хорошо, что в мире есть вещи, которые никогда не меняются.

Где: Клуб Glastonberry Когда: 24 марта, 18:00 Лекция Петра Термена Правнук советского изобретателя Льва Термена расскажет об электронных музыкальных инструментах, созданных в СССР. Сейчас только историки музыки вспомнят, что первый в мире полифонический синтезатор „АНС“ в 50-е годы собрал советский инженер Евгений Мурзин, и на нем до сих пор записывают музыку. Не каждый знает и про такие экзотические проекты отечественных конструкторов, как синтезатор, преобразующий рисунки в звуки.

Петр Термен расскажет об этом и многом другом. А после лекции слушатели смогут попробовать сыграть на легендарном терменвоксе — инструменте, совершившем революцию в музыке.

Где: Библиотека Светлова Когда: 24 марта, 17:00