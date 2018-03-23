Театр «Балтийский дом» покажет премьеру спектакля «Театральный роман» по Булгакову

"В спектакле речь идет о закулисном мире театра, и кому-то может показаться, что это очень узкая специальная тема — производственный роман. На самом же деле он поднимает общечеловеческие темы и откликается на всевозможные коллизии человеческого общежития. Обобщения, к которым приходит Булгаков, и эти невероятно объемные характеры, которые он вырисовывает, убеждают нас в том, что это могло произойти где угодно, в каком угодно коллективе, хотя в театральной среде, быть может, это более ярко проявляется", — сказал режиссер-постановщик спектакля Леонид Алимов

Новую работу он назвал своим личным признанием любви к театру. «Я глубоко уверен, что театр — это то место, где, несмотря на то, что ты носишь маски, можно быть самим собой, что, находясь в таком странном сообществе людей, которые все время что-то играют, на самом деле ты можешь спастись от всякой дурной и свинцовой повседневности», — считает режиссер.

Романа Громадского и В спектакле играют актеры всех поколений — от ведущих мастеров труппы народных артистов России Татьяны Пилецкой Вадима Яковлева до дебютантов, недавно принятых в труппу. Еще одной участницей «романа» является музыкальная группа, сопровождающая действие. Сценографию создал художник Анвар Гумаров.

В основе спектакля — текст Михаила Булгакова «Театральный роман» или «Записки покойника» (первое название книги), написанный в 1936 году под впечатлением от совместной работы с Константином Станиславским во МХАТе. Действие разворачивается как история писателя Сергея Максудова, который попадает в волшебный мир театрального закулисья.