В Москве дадут девять спектаклей «Синяя синяя птица»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости . Московский Театр Наций даст девять спектаклей «Синяя синяя птица» за пять дней в школьные каникулы, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль в постановке известного режиссера и хореографа Олега Глушкова в рамках каникул стартует в театре 23 марта вечером, а затем будет проходить днем и вечером с 24 по 27 марта.

"Синяя синяя птица" — спектакль необычный. С одной стороны, это яркое, зрелищное шоу с множеством трюков и спецэффектов, а с другой — философское рассуждение о вечных ценностях", — сказал Глушков.

"Здесь много чудесной музыки, волшебные декорации и костюмы, умные и смешные тексты и, конечно, странные и красивые танцы", — добавил он.

В основе спектакля лежит знаменитая пьеса Мориса Метерлинка «Синяя птица». Это история девочки Матильды, которая оправилась вслед за синей птицей в непростое и опасное путешествие в неведомую страну.

"Синяя синяя птица" — это путеводная нить, способная, по нашему замыслу, провести сквозь загадочные и диковинные пространства, сквозь таинственные лабиринты современной мифологии. Провести так, чтобы не растерять, а сохранить и обрести", — пояснил режиссер.