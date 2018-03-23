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В Москве дадут девять спектаклей «Синяя синяя птица»
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В Москве дадут девять спектаклей «Синяя синяя птица» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Московский Театр Наций даст девять спектаклей «Синяя синяя птица» за пять дней в школьные каникулы, сообщили в пресс-службе театра.
Спектакль в постановке известного режиссера и хореографа Олега Глушкова в рамках каникул стартует в театре 23 марта вечером, а затем будет проходить днем и вечером с 24 по 27 марта.
"Синяя синяя птица" — спектакль необычный. С одной стороны, это яркое, зрелищное шоу с множеством трюков и спецэффектов, а с другой — философское рассуждение о вечных ценностях", — сказал Глушков.
"Здесь много чудесной музыки, волшебные декорации и костюмы, умные и смешные тексты и, конечно, странные и красивые танцы", — добавил он.
В основе спектакля лежит знаменитая пьеса Мориса Метерлинка «Синяя птица». Это история девочки Матильды, которая оправилась вслед за синей птицей в непростое и опасное путешествие в неведомую страну.
"Синяя синяя птица" — это путеводная нить, способная, по нашему замыслу, провести сквозь загадочные и диковинные пространства, сквозь таинственные лабиринты современной мифологии. Провести так, чтобы не растерять, а сохранить и обрести", — пояснил режиссер.
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