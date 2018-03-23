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Грузину пять, в театр взять: почему Цискаридзе с момента рождения называли чудом
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Грузину пять, в театр взять: почему Цискаридзе с момента рождения называли чудом 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Материнское сердце верило в счастливую звезду ее ребенка — и сбылось то, о чем, возможно, она даже не могла мечтать.
Николай Цискаридзе стал не только звездой российского балета, но и мудрым, талантливым преподавателем, возглавив Академию русского балета имени Вагановой в Петербурге. А еще он является одним из самых любимых членов жюри детского конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1».
Впрочем, вспоминая в программе «Судьба человека» о том, как все начиналось, Николай признается: он знает, что такое падать. Хотя талант юноши сразу же оценил великий балетмейстер Юрий Григорович.
"Грузину пять, и взять в театр", — произнес председатель экзаменационной комиссии и вписал имя Николая Цискаридзе в список артистов, принятых в Большой театр. Николаю был 21 год, когда он стал солистом главного театра страны.
Всего год не дожила до этого события в жизни любимого сына его мама. Она родила Николая, когда ей было уже 43. С ее диагнозом было невозможно иметь детей, но сын родился. И врач, который наблюдал ее, все время называла Николая чудом, вспоминает танцор в беседе с Борисом Корчевниковым.
Николай признается, что был смыслом ее жизни. Наверное, поэтому она решилась в 55 лет бросить абсолютно все: работу, дом, друзей, мужа и уехать в город, который вызывал у нее сложные воспоминания.
В Москве Николай с мамой жили в коммунальной квартире с соседями-алкоголиками, но бытовые трудности не помешали Цискаридзе стать лучшим учеником Московского хореографического училища, благодаря чему он получал четыре стипендии. На эти деньги они и жили.
А потом к Цискаридзе пришла слава. Но мамы рядом уже не было. Тогда его поддержала педагог Марина Тимофеевна Семеновна. «Она для меня была всем в жизни», — признается танцор и говорит, что она стала для него самым близким человеком. Чего нельзя сказать о многих коллегах по сцене.
Какие козни строили танцору недоброжелатели, как он упал прямо во время выступления на сцене Парижской оперы и едва не лишился возможности танцевать, Николай Цискаридзе откровенно рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
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