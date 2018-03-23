18 идей для выходных в Тюмени: слушаем Скриптонита, идем на айриш-вечеринку, пугаемся на экскурсии про тюрьмы

Не достались билеты на концерт Ёлки Тимати ? Не расстраивайтесь. На выходных в Тюмени пройдет много других интересных событий: фестивали, экскурсии, мастер-классы, кино, концерты и выставки… Нужно только выбрать. И в этом вам поможет традиционная пятничная афиша от 72.ru.

23 марта, пятница

Кино «Тебя никогда здесь не было» (18+)

Экранизация одноименной повести Джонатана Эймса , фильм-участник Каннского фестиваля. Главный герой — бывший агент ФБР Джо, человек, переживший насилие в детстве, а потому сильно травмированный психологически. Джо работает наемником и должен вернуть дочь сенатора из очень неприятной ситуации. Боевик, наполненный психологизмом, с хорошим саундтреком и отличной операторской работой.

18 идей для выходных_2018-03-22 Когда: 23 марта, 20:45, 00:35.

Где: Максима Горького, 70, «Синема Парк».

Цена билета: 350 рублей.

Другие события пятницы ищите в афише «Пять вечеров в Тюмени».

24 марта, суббота

Турнир по горнолыжному спорту (14+)

Снег совсем скоро растает, поэтому успевайте насладиться зимними забавами. Любительский турнир по горнолыжному спорту на Воронинских горках — чем не событие для закрытия сезона? Приходите участвовать или поддерживать соревнующихся.

Когда: 24 марта, 9:30.

Где: Февральский проезд, 9, Воронинские горки.

Вход свободный.

На правах рекламы.

Испанское мыльное шоу «Bandidos. Мыльные выкрутасы!» (3+)

От продюсеров шоу из Порт-Авентура (Испания). Медвежонок Осито, танцующий на руках, цветные мыльные пузыри, снежные человечки и перестрелка водными пистолетами, паровозик внутри гигантского пузыря, дуэль мыльными пузырями и другие чудеса от Марио и Энрике! Это интерактивный спектакль — вы не только смотрите, но и участвуете! В конце шоу всех гостей ждет суперфинал. Обязательно сделайте фото с полюбившимися персонажами после окончания шоу. Это настоящее удовольствие для всей семьи! Продолжительность: 1 час 10 минут.

18 идей для выходных2_2018-03-22 Где: «ДК ЖД».

Когда: 24 марта.

Стоимость: от 500 рублей. Подробнее о шоу, фото, видео — смотрите здесь.

Купить билеты можно тут. Также можно приобрести билеты на Скидкабон.

Фестиваль «Здоровый город» (0+)

Как подобрать правильную диету и физические нагрузки, как следить за психическим и физическим здоровьем? Приходите на фестиваль «Здоровый город» и получите исчерпывающую информацию от врачей, тренеров, психологов, ароматерапевта и других специалистов. Фестиваль — это не скучный поход по поликлиникам, организаторы приготовили развлечения: интерактивные площадки, концерт, выставка-ярмарка изделий ручной работы, фотозона, лотерея, творческие мастерские и прочее. Звучит и в самом деле здорово!

Когда: 24 марта, 10:00–21:00.

Где: 50 лет Октября, 14, ТГК «Магеллан».

Вход свободный.

Экскурсия «Колонии и тюрьмы» (16+)

Новая экскурсия от знаменитой «Конторы Николая Дробунина». Всё о колониях, изоляторах и тюрьмах. Краткая история ссылки и каторги в Сибири, толкование тюремных татуировок, продукция, произведённая заключёнными в тюменских колониях, значение слов из тюремного жаргона. Интересно? Тогда записывайтесь.

Когда: 24 марта, 13:00.

Где: Перекопская, 5.

Цена участия: 800 рублей.

Регистрация: 735-666, 8-982-924-44-72.

Мастер-класс по ирландским танцам (12+)

Пусть День святого Патрика был неделю назад, приобщиться к ирландской культуре никогда не поздно. В «Пятом углу» намечается настоящая айриш-вечеринка. Танцы, игры, знакомства, приятные сюрпризы. Вход в костюмах приветствуется.

Когда: 24 марта, 19:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия: 180–480 рублей.

Концерт Скриптонита (18+)

Казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер, обладатель неповторимого «Ельцин-флоу». Качественная работа над музыкой сделала его одним из самых популярных рэп-исполнителей. Его творчество оценили Oxxxymiron, Guf и Noize MC! Оцените его и вы. Концерт пройдет во Дворце спорта.

Когда: 24 марта, 19:00.

Где: улица Розы Люксембург, 12/1, Дворец спорта.

Цена билета: 1400–4000 рублей.

Вечеринка от EZHWAX (18+)

Завершать субботний вечер правильнее всего танцами. Вечеринка от EzhProm и HotWax — идеальное событие для тех, кто хочет потусить и подразмяться под хорошую музыку.

Когда: 24 марта, 23:00.

Где: Осипенко, 81, Дом печати.

Цена билета: 300–400 рублей.

24–25 марта, суббота — воскресенье

Юбилейный вечер в Тюменском драмтеатре (12+)

В этом году Тюменскому театру драмы исполняется 160 лет! Торжество с приглашенными гостями и уникальными творческими номерами начнется в субботу и продолжится в воскресенье. Театр обещает много сюрпризов и интересных гостей. Перед началом спектакля, в фойе второго этажа откроется выставка, посвященная участию артистов тюменских театров в съемках художественного фильма «Тобол». Там вы найдете костюмы героев, предметы интерьера, а также фотографии со съемок.

Когда: 24, 25 марта, 18:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 160–1000 рублей.

Выставка «Время и вещи» (0+)

Старинные кухонные принадлежности, посуда, кухонная мебель, предметы, которые могли присутствовать в помещении кухни рубежа XIX–XX веков. Выставка «Время и вещи» открылась в Доме Машарова только в среду, не забудьте сходить.

Когда: 24–25 марта, 11:00–20:00.

Где: Ленина, 24, музей «Дом Машарова».

Цена билета: 50 рублей.

Научная программа «Таблица Менделеева» (7+)

Химия — интересная наука. Так решили организаторы проекта «Умная Тюмень», который будет проходить в ДК «Железнодорожник» все выходные. Проект для детей и их родителей. За два часа программы ребенок собственноручно проведет опыты в четырех химических лабораториях; работая с настоящими микроскопами, колбами и пробирками, познакомится с химическими свойствами разных химических элементов; получит диплом и пакет с интересным домашним заданием. Родители в это время могут слушать научно-популярную лекцию от Михаила Каптюга — основателя федеральной сети «Умные города». Представляете, как интересно вам будет обсуждать это дома?

Когда: 24–25 марта, 11:00, 14:00, 17:00.

Где: Первомайская, 55, ДК «Железнодорожник».

Цена билета: 1390 рублей.

Регистрация.

24–25 февраля

Детский квест «Хочу! Могу!» (3+)

Семейные выходные в парижском стиле? Добро пожаловать в отель «Ремезов». Яркая весенняя атмосфера столицы Франции. Фонтан, из которого можно пить, сахарная вата, прыгучие батуты, весёлые мимы, фигурки из шаров. С 13:30 гостей будет встречать фотозона с белоснежным королевским пуделем «Лавром» и профессиональным фотографом. С 14 до 16 — театрализованное открытие программы с супергероями из Франции — Леди Баг и Супер-Котом. Дети будут зарабатывать жетоны, выполняя весёлые задания и участвуя в эстафетах. Обменять их они смогут в большой призотеке.

Когда: 24, 25 марта, 14:00.

Где: Грибоедова, 6, корп. 1/7, отель «Ремезов».

Цена билета: 650 рублей (билет нужен и ребенку, и взрослому).

25 марта, воскресенье

Спектакль «Идеальный возраст» (16+)

Народный театр представляет спектакль, посвященный Всемирному дню театра. Что бы вы делали, если бы в вашей семье внезапно объявилась бабушка-миллионер? На реакции людей и построен этот спектакль. Приходите узнать, как разворачиваются события в семье одного профессора, и посмеяться от души.

Когда: 25 марта, 15:00.

Где: Щербакова, 4, стр. 11, Дом купца Колмогорова.

Вход свободный.

Мастер-класс по чердачной игрушке (6+)

Чердачная игрушка — это не только элемент декора. Мягкий, пропахший кофе, сшитый своими руками заяц, обязательно станет вашим любимцем. Почему заяц? В честь грядущей Пасхи. Длинноухое животное — один из символов праздника. А пошив игрушек в приятной компании — отличное занятие в его преддверии.

Когда: 25 марта, 16:00.

Где: Республики, 5А, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия: 600 рублей.

Запись: 46-84-09.

Мюзикл «Остров Гур-гуру — Рай без Wi-Fi» (12+)

Проект композитора Валерия Серебренникова, поэтессы Антонины Марковой и режиссера Екатерины Рублевой. Авторы спектакля предлагают принять практически революционное для современных школьников решение и совершить путешествие в мир природы, оторвавшись от экрана гаджета. Увлекательное повествование с песнями и танцами. Играют спектакль школьники 9-11 классов. Задействованы и зрители. Им предлагается совершать несложные действия: изображать волны, подпевать несложные мелодии с повторяющимся рефреном.

Когда: 25 марта, 16:00, 18:00.

Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».

Цена билета: 200 рублей.

La Parisienne: Французский шансон (16+)

La Parisienne (фр: Парижанка) — квартет музыкантов, исполняющих песни только на французском языке. В стиле старого французского кабаре с аккордеоном, контрабасом, гитарой и женским вокалом. Программа «les mots et les choses» (фр: Слова и Вещи) — это не только музыка, но и рассказы об исполнителях и их песнях. В программе как классика французского шансона из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура , Ива Монтана, так и современная малоизвестная в Росиии французская музыка — Camille, Berry, EnzoEnzo.

Когда: 25 марта, 19:00.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 250–350 рублей.

Концерт Олега Барабаша (ХПБ) (18+)

Акустический концерт лидера группы «Хроники Пикирующего Бомбардировщика». «Его песни встают перед тобой жёлтыми домами по серым набережным, беги по ним, беги сквозь дворы, тупики и чёрные ходы, беги сквозь серые ночи, где чёрные волны Невы хватают тебя за пятки. Беги, потому что в этом городе только два пути — реки и дворы, даже если не колодцы — не утопиться, так повеситься».

Когда: 25 марта, 19:00.

Где: Одесская, 44/1, кафе-бар Picasso.

Цена билета: 300–400 рублей.

Фестиваль имени великого «Виртуоза Москвы» в Тюмени продлится три дня. Увидеть знаменитого дирижера Владимира Спивакова можно будет уже в воскресенье. Национальный филармонический оркестр России исполнит увертюры и арии из опер Россини, Беллини и Доницетти. Солистом будет артист театра Новая опера, приглашенный солист Большого театра Василий Ладюк

Когда: 25 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1000–4000 рублей.