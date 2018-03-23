18 идей для выходных в Тюмени: слушаем Скриптонита, идем на айриш-вечеринку, пугаемся на экскурсии про тюрьмы 

Не достались билеты на концерт Ёлки и Тимати? Не расстраивайтесь. На выходных в Тюмени пройдет много других интересных событий: фестивали, экскурсии, мастер-классы, кино, концерты и выставки… Нужно только выбрать. И в этом вам поможет традиционная пятничная афиша от 72.ru.
23 марта, пятница
Кино «Тебя никогда здесь не было» (18+)
Экранизация одноименной повести Джонатана Эймса, фильм-участник Каннского фестиваля. Главный герой — бывший агент ФБР Джо, человек, переживший насилие в детстве, а потому сильно травмированный психологически. Джо работает наемником и должен вернуть дочь сенатора из очень неприятной ситуации. Боевик, наполненный психологизмом, с хорошим саундтреком и отличной операторской работой.
18 идей для выходных_2018-03-22 Когда: 23 марта, 20:45, 00:35.
Где: Максима Горького, 70, «Синема Парк».
Цена билета: 350 рублей.
Другие события пятницы ищите в афише «Пять вечеров в Тюмени».
24 марта, суббота
Турнир по горнолыжному спорту (14+)
Снег совсем скоро растает, поэтому успевайте насладиться зимними забавами. Любительский турнир по горнолыжному спорту на Воронинских горках — чем не событие для закрытия сезона? Приходите участвовать или поддерживать соревнующихся.
Когда: 24 марта, 9:30.
Где: Февральский проезд, 9, Воронинские горки.
Вход свободный.
На правах рекламы.
Испанское мыльное шоу «Bandidos. Мыльные выкрутасы!» (3+)
От продюсеров шоу из Порт-Авентура (Испания). Медвежонок Осито, танцующий на руках, цветные мыльные пузыри, снежные человечки и перестрелка водными пистолетами, паровозик внутри гигантского пузыря, дуэль мыльными пузырями и другие чудеса от Марио и Энрике! Это интерактивный спектакль — вы не только смотрите, но и участвуете! В конце шоу всех гостей ждет суперфинал. Обязательно сделайте фото с полюбившимися персонажами после окончания шоу. Это настоящее удовольствие для всей семьи! Продолжительность: 1 час 10 минут.
18 идей для выходных2_2018-03-22 Где: «ДК ЖД».
Когда: 24 марта.
Стоимость: от 500 рублей. Подробнее о шоу, фото, видео — смотрите здесь.
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Фестиваль «Здоровый город» (0+)
Как подобрать правильную диету и физические нагрузки, как следить за психическим и физическим здоровьем? Приходите на фестиваль «Здоровый город» и получите исчерпывающую информацию от врачей, тренеров, психологов, ароматерапевта и других специалистов. Фестиваль — это не скучный поход по поликлиникам, организаторы приготовили развлечения: интерактивные площадки, концерт, выставка-ярмарка изделий ручной работы, фотозона, лотерея, творческие мастерские и прочее. Звучит и в самом деле здорово!
Когда: 24 марта, 10:00–21:00.
Где: 50 лет Октября, 14, ТГК «Магеллан».
Вход свободный.
Экскурсия «Колонии и тюрьмы» (16+)
Новая экскурсия от знаменитой «Конторы Николая Дробунина». Всё о колониях, изоляторах и тюрьмах. Краткая история ссылки и каторги в Сибири, толкование тюремных татуировок, продукция, произведённая заключёнными в тюменских колониях, значение слов из тюремного жаргона. Интересно? Тогда записывайтесь.
Когда: 24 марта, 13:00.
Где: Перекопская, 5.
Цена участия: 800 рублей.
Регистрация: 735-666, 8-982-924-44-72.
Мастер-класс по ирландским танцам (12+)
Пусть День святого Патрика был неделю назад, приобщиться к ирландской культуре никогда не поздно. В «Пятом углу» намечается настоящая айриш-вечеринка. Танцы, игры, знакомства, приятные сюрпризы. Вход в костюмах приветствуется.
Когда: 24 марта, 19:00.
Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».
Цена участия: 180–480 рублей.
Концерт Скриптонита (18+)
Казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер, обладатель неповторимого «Ельцин-флоу». Качественная работа над музыкой сделала его одним из самых популярных рэп-исполнителей. Его творчество оценили Oxxxymiron, Guf и Noize MC! Оцените его и вы. Концерт пройдет во Дворце спорта.
Когда: 24 марта, 19:00.
Где: улица Розы Люксембург, 12/1, Дворец спорта.
Цена билета: 1400–4000 рублей.
Вечеринка от EZHWAX (18+)
Завершать субботний вечер правильнее всего танцами. Вечеринка от EzhProm и HotWax — идеальное событие для тех, кто хочет потусить и подразмяться под хорошую музыку.
Когда: 24 марта, 23:00.
Где: Осипенко, 81, Дом печати.
Цена билета: 300–400 рублей.
24–25 марта, суббота — воскресенье
Юбилейный вечер в Тюменском драмтеатре (12+)
В этом году Тюменскому театру драмы исполняется 160 лет! Торжество с приглашенными гостями и уникальными творческими номерами начнется в субботу и продолжится в воскресенье. Театр обещает много сюрпризов и интересных гостей. Перед началом спектакля, в фойе второго этажа откроется выставка, посвященная участию артистов тюменских театров в съемках художественного фильма «Тобол». Там вы найдете костюмы героев, предметы интерьера, а также фотографии со съемок.
Когда: 24, 25 марта, 18:00.
Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.
Цена билета: 160–1000 рублей.
Выставка «Время и вещи» (0+)
Старинные кухонные принадлежности, посуда, кухонная мебель, предметы, которые могли присутствовать в помещении кухни рубежа XIX–XX веков. Выставка «Время и вещи» открылась в Доме Машарова только в среду, не забудьте сходить.
Когда: 24–25 марта, 11:00–20:00.
Где: Ленина, 24, музей «Дом Машарова».
Цена билета: 50 рублей.
Научная программа «Таблица Менделеева» (7+)
Химия — интересная наука. Так решили организаторы проекта «Умная Тюмень», который будет проходить в ДК «Железнодорожник» все выходные. Проект для детей и их родителей. За два часа программы ребенок собственноручно проведет опыты в четырех химических лабораториях; работая с настоящими микроскопами, колбами и пробирками, познакомится с химическими свойствами разных химических элементов; получит диплом и пакет с интересным домашним заданием. Родители в это время могут слушать научно-популярную лекцию от Михаила Каптюга — основателя федеральной сети «Умные города». Представляете, как интересно вам будет обсуждать это дома?
Когда: 24–25 марта, 11:00, 14:00, 17:00.
Где: Первомайская, 55, ДК «Железнодорожник».
Цена билета: 1390 рублей.
Регистрация.
24–25 февраля
Детский квест «Хочу! Могу!» (3+)
Семейные выходные в парижском стиле? Добро пожаловать в отель «Ремезов». Яркая весенняя атмосфера столицы Франции. Фонтан, из которого можно пить, сахарная вата, прыгучие батуты, весёлые мимы, фигурки из шаров. С 13:30 гостей будет встречать фотозона с белоснежным королевским пуделем «Лавром» и профессиональным фотографом. С 14 до 16 — театрализованное открытие программы с супергероями из Франции — Леди Баг и Супер-Котом. Дети будут зарабатывать жетоны, выполняя весёлые задания и участвуя в эстафетах. Обменять их они смогут в большой призотеке.
Когда: 24, 25 марта, 14:00.
Где: Грибоедова, 6, корп. 1/7, отель «Ремезов».
Цена билета: 650 рублей (билет нужен и ребенку, и взрослому).
25 марта, воскресенье
Спектакль «Идеальный возраст» (16+)
Народный театр представляет спектакль, посвященный Всемирному дню театра. Что бы вы делали, если бы в вашей семье внезапно объявилась бабушка-миллионер? На реакции людей и построен этот спектакль. Приходите узнать, как разворачиваются события в семье одного профессора, и посмеяться от души.
Когда: 25 марта, 15:00.
Где: Щербакова, 4, стр. 11, Дом купца Колмогорова.
Вход свободный.
Мастер-класс по чердачной игрушке (6+)
Чердачная игрушка — это не только элемент декора. Мягкий, пропахший кофе, сшитый своими руками заяц, обязательно станет вашим любимцем. Почему заяц? В честь грядущей Пасхи. Длинноухое животное — один из символов праздника. А пошив игрушек в приятной компании — отличное занятие в его преддверии.
Когда: 25 марта, 16:00.
Где: Республики, 5А, тайм-кафе «Пятый угол».
Цена участия: 600 рублей.
Запись: 46-84-09.
Мюзикл «Остров Гур-гуру — Рай без Wi-Fi» (12+)
Проект композитора Валерия Серебренникова, поэтессы Антонины Марковой и режиссера Екатерины Рублевой. Авторы спектакля предлагают принять практически революционное для современных школьников решение и совершить путешествие в мир природы, оторвавшись от экрана гаджета. Увлекательное повествование с песнями и танцами. Играют спектакль школьники 9-11 классов. Задействованы и зрители. Им предлагается совершать несложные действия: изображать волны, подпевать несложные мелодии с повторяющимся рефреном.
Когда: 25 марта, 16:00, 18:00.
Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».
Цена билета: 200 рублей.
La Parisienne: Французский шансон (16+)
La Parisienne (фр: Парижанка) — квартет музыкантов, исполняющих песни только на французском языке. В стиле старого французского кабаре с аккордеоном, контрабасом, гитарой и женским вокалом. Программа «les mots et les choses» (фр: Слова и Вещи) — это не только музыка, но и рассказы об исполнителях и их песнях. В программе как классика французского шансона из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Ива Монтана, так и современная малоизвестная в Росиии французская музыка — Camille, Berry, EnzoEnzo.
Когда: 25 марта, 19:00.
Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.
Цена билета: 250–350 рублей.
Концерт Олега Барабаша (ХПБ) (18+)
Акустический концерт лидера группы «Хроники Пикирующего Бомбардировщика». «Его песни встают перед тобой жёлтыми домами по серым набережным, беги по ним, беги сквозь дворы, тупики и чёрные ходы, беги сквозь серые ночи, где чёрные волны Невы хватают тебя за пятки. Беги, потому что в этом городе только два пути — реки и дворы, даже если не колодцы — не утопиться, так повеситься».
Когда: 25 марта, 19:00.
Где: Одесская, 44/1, кафе-бар Picasso.
Цена билета: 300–400 рублей.
Открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» (6+)
Фестиваль имени великого «Виртуоза Москвы» в Тюмени продлится три дня. Увидеть знаменитого дирижера Владимира Спивакова можно будет уже в воскресенье. Национальный филармонический оркестр России исполнит увертюры и арии из опер Россини, Беллини и Доницетти. Солистом будет артист театра Новая опера, приглашенный солист Большого театра Василий Ладюк.
Когда: 25 марта, 19:00.
Где: Республики, 34, Тюменская филармония.
Цена билета: 1000–4000 рублей.