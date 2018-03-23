В Русском драмтеатре Уфы пройдут «Большие гастроли» театра из Удмуртии

С 3 по 8 апреля в Русском драмтеатре Уфы будет показано пять спектаклей, которые привезут артисты Русского драмтеатра Удмуртии. А артисты Русского драмтеатра Башкирии в это время отправятся на гастроли в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского русского драмтеатра.

Всего в гастрольной афише ижевского коллектива пять постановок: «Чайка» А. Чехова и «Чехов. Водевиль. Навсегда» по пьесам писателя, «Вечера на хуторе близ Диканьки» — театральная фантазия на тему повестей Н. Гоголя, комедия «Покровские ворота» Л. Зорина, современная трагикомедия «Между небом и землей» по пьесе И. Афанасьева.

В это же время уфимские артисты покажут ижевским зрителям свои самые кассовые постановки: мюзикл «Голубая камея» К. Брейтбурга, комедии «Палата бизнес-класса» В. Коровкина, «Мнимый больной» Ж. Мольера, «Улыбайтесь, господа» Г. Горина и «Бешеные деньги» А. Островского.