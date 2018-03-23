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В Русском драмтеатре Уфы пройдут «Большие гастроли» театра из Удмуртии
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В Русском драмтеатре Уфы пройдут «Большие гастроли» театра из Удмуртии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
С 3 по 8 апреля в Русском драмтеатре Уфы будет показано пять спектаклей, которые привезут артисты Русского драмтеатра Удмуртии. А артисты Русского драмтеатра Башкирии в это время отправятся на гастроли в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского русского драмтеатра.
Всего в гастрольной афише ижевского коллектива пять постановок: «Чайка» А. Чехова и «Чехов. Водевиль. Навсегда» по пьесам писателя, «Вечера на хуторе близ Диканьки» — театральная фантазия на тему повестей Н. Гоголя, комедия «Покровские ворота» Л. Зорина, современная трагикомедия «Между небом и землей» по пьесе И. Афанасьева.
Русский драмтеатр Удмуртии продолжает лучшие традиции русского искусства. Профессиональная стабильная труппа, оригинальная режиссура и жанровое разнообразие постановок делают театр привлекательным для зрителей. Постановки осуществляют известные режиссеры и сценографы — Петр Шерешевский, Яков Ломкин, Денис Хуснияров, Дмитрий Удовиченко, Алла Чепинога, Виктор Герасименко, Александр Мохов, Мария Лукка, Мишель Поли. Спектакли театра неоднократно становились участниками и лауреатами российских и международных фестивалей. Коллектив активно гастролирует: только за последние сезоны прошли успешные показы в Уфе, Казани, Челябинске, Чебоксарах, Рязани, Нижнем Новгороде, Тюмени.
В это же время уфимские артисты покажут ижевским зрителям свои самые кассовые постановки: мюзикл «Голубая камея» К. Брейтбурга, комедии «Палата бизнес-класса» В. Коровкина, «Мнимый больной» Ж. Мольера, «Улыбайтесь, господа» Г. Горина и «Бешеные деньги» А. Островского.
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