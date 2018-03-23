Начат сбор средств на постановку оратории «Огни Урала» 

Начат сбор средств на реализацию проекта оратории «Огни Урала» — главной премьеры перформанс-платформы завершившейся в ноябре 2017 года 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Проект предварительный этап отбора на фестиваль «Золотая маска», и для дальнейшего участия в конкурсе необходимо восстановить постановку оратории и провести еще один спецпоказ для зрителей и экспертов премии, поэтому и требуются финансовые ресурсы. На основе оригинального либретто, созданного писателем и журналистом газеты «Уральский рабочий» Николаем Харитоновым в 1932 году к 15-й годовщине Октябрьской революции, драматург Ирина Васьковская написала новый текст с элементами «уральского индустриального» новояза. Оратория развивается в логике site-specific исследования пространства одного из символических мест индустриального Екатеринбурга — Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (бывший Дворец культуры металлургов Верх-Исетского завода). Здание расположено неподалеку от старинного завода, работники которого были участниками событий оратории более 80 лет тому назад. Проект актуализирует историческое наследие в пространстве памятника архитектуры и соединяет в себе современные театральные практики — новые медиа, саунд-дизайн, современный танец. Над проектом работают танцовщики из театра «Провинциальные танцы», солисты и дирижер-постановщик Антон Ледовский из Свердловского театра музыкальной комедии, вокалисты из Уральской государственной консерватории, куратор Ольга Комлева и рабочая группа из Уральского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, режиссер и художник-постановщик из московского Liquid Theatre Андрей Смирнов, музыканты из ансамбля InterText и Свердловской государственной филармонии. Композиторы — Дмитрий Ремезов (Россия) и Карло Чичери (Швейцария). Сбор средств осуществляется на сайте planeta.ru.
Источник: planeta.ru