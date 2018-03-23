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А вы говорите — инвалиды!
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А вы говорите — инвалиды! 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В этом ролике на сцене юные актеры. Они готовят мюзикл-фентази, который позже пройдет при полном аншлаге.
Артисты заставят зрителей плакать, смеяться, сопереживать, растворяться, мягчеть душой и аплодировать стоя. Казалось бы, что необычного — ведь именно так и должны играть настоящие артисты. Но вы удивитесь: спектакль давали дети с особенностями развития, многие — в инвалидных креслах. Мы так привыкли навешивать клише и не верить в силу духа особенных людей. Посмотрите, поразитесь, восхититесь и измените свое мнение.
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