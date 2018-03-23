А вы говорите — инвалиды!

В этом ролике на сцене юные актеры. Они готовят мюзикл-фентази, который позже пройдет при полном аншлаге.

Артисты заставят зрителей плакать, смеяться, сопереживать, растворяться, мягчеть душой и аплодировать стоя. Казалось бы, что необычного — ведь именно так и должны играть настоящие артисты. Но вы удивитесь: спектакль давали дети с особенностями развития, многие — в инвалидных креслах. Мы так привыкли навешивать клише и не верить в силу духа особенных людей. Посмотрите, поразитесь, восхититесь и измените свое мнение.