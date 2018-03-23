Доходы гостеатров за пятилетку выросли более чем в два раза

Доходы государственных театров выросли: количество спектаклей за пять лет увеличилось на 31%, зрителей — на 42%, а доходы от сборов — на 118%. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил министр культуры Владимир Мединский

Согласно финансовому анализу РБК работы почти 650 российских театров в 2016 году, государственные субсидии в их доходах превышают в среднем 75%. В России нет ни одного государственного театра, в котором заработок от билетов на спектакли превышал бы годовые расходы.

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов считает, что в российских реалиях театр может существовать только за счет госфинансирования:

Евгений Миронов художественный руководитель Государственного театра наций «Театр не может нигде существовать без государственной поддержки. Там, где он существует, это не театр. В Америке есть Бродвей — это такие эксклюзивные проекты, которые достаточно быстро потом сходят со сцены. У нас есть театральная система. Конечно, я абсолютно не разбираюсь в каких-то финансовых вопросах, но тем не менее я же понимаю, что, если даются деньги, то мы должны понимать, что существует отчетность и так далее».

Основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач отказался от модели частного театра, хотя, по его мнению, государственное финансирование накладывает очень много ограничений:

Сергей Женовач руководитель театра «Студия театрального искусства» «Мы зависимы от Минкульта : с этого года мы федеральный театр. Добавилось много проблем у бухгалтерии, потому что отчетность. Что касается творческой жизни, мы как работали, так и работаем. Существование частного театра — это один образ существования. Государственный театр существует немножко по-другому. Есть еще много законов, которые очень трудно выполнять с точки зрения творческой жизни: эти и тендеры злополучные, и наличные деньги нужны, чтобы, допустим, купить костюмы, реквизиты и прочее. Чтобы это оформить, нужно потратить полгода, а то и год».

Выступая в Совете Федерации, Владимир Мединский рассказал о том, что в регионах запущено значительное число театральных проектов — в частности, трехлетний проект «Театры малых городов», который предусматривает оказание федеральной поддержки созданию новых постановок и технического оснащения 149 театров в городах с населением до 300 тысяч человек. Его стоимость — 700 млн рублей. Для сравнения, бюджет Большого театра в десять с лишним раз больше.