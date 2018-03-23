Когда представления Петрушки были только для взрослых

Кукольный театр существовал с древних времён у большинства народов. Отнюдь не во всех случаях он был наивным детским увеселением. В России, помимо чисто религиозного рождественского вертепа, существовал и светский вид кукольных представлений, известный нам как театр Петрушки.

Неуёмный характер Петрушки

Первые упоминания о скоморохах-кукольниках на территории нашей страны принадлежат немецкому путешественнику Адаму Олеарию, прибывшему в Россию с голштинскими послами в первой половине XVII века. Он описал в своих дневниках комедиантов, которые обвязывались простынёй и поднимали вверх свободный конец, создавая ширму, над ней и разыгрывалось представление. Что за персонажи были задействованы в таких выступлениях — остаётся только гадать.

Уже при Петре I к кукольному театру стали относиться серьёзно. Это связано с резким увеличением количества ярмарок, на которые необходимо было привлекать самую разную публику. Первые профессиональные труппы, выступавшие с кукольными представлениями, состояли из иностранцев, ведь в Европе к тому времени Пульчинелла, Гансвуст и Панч (предтечи русского Петрушки) уже уверенно владели публикой. Гастроли странствующих марионеточников возымели такой успех, что вскоре уже редкая ярмарка обходилась без кукольной комедии.

Петрушка позаимствовал от своих западных предшественников огромный нос, забавный колпак и неуёмный характер. Он неизменно был куклой, которая управлялась при помощи трёх пальцев, что позволяло персонажу двигаться резко и свободно. К тому же он обладал особым пронзительным голосом, который актёр создавал при помощи хитроумного пищика.

Это помогало колким репликам героя долетать до каждых ушей, собирать вокруг себя плотную толпу благодарных зрителей. Само выступление включало в себя некоторое количество побочных персонажей — барин, солдат, немец, лекарь, цыган, барышня и другие, до двадцати штук. Петрушка дрался, спорил, женился, неизменно выходя сухим из воды и невредимым из любой передряги.

Кроме того, главный герой общался с комедиантом, публикой и музыкантом, отпуская различные актуальные шутки. В раннем варианте комедии выступление походило на своеобразный «Декамерон», состоящий из несвязанных друг с другом сценок, позже они слились в определённую концепцию. Несмотря на то, что в конце Петрушку утаскивал за ширму чёрт, он снова и снова воскресал на новых ярмарках в других городах.

На рубеже эпох

Любое уличное представление отличается живым экспромтом, злободневностью, отсутствием строгого сценария. Завладеть вниманием разнородной публики нелегко, для этого нужны были яркий колорит и хлёсткие шутки, нередко возмущавшие блюстителей нравственности.

Впрочем, репертуар петрушечников подстраивался под аудиторию, собравшуюся для просмотра представления. При детях старались сгладить или исключить особо скабрезные сцены, ну а если требовалось привлечь и развеселить солдат или крестьян, Петрушка пускался во все тяжкие.

Пожалуй, невозможно сказать точно, каким персонажем он был, положительным или отрицательным. Одновременно вызывая сочувствие и совершая дерзкие выходки, герой оставался трикстером, камнем в чужих жерновах.

В Петербурге в XIX веке было модным нанимать петрушечника для частных выступлений, а вот на улицах актёрам приходилось нелегко. В особенно людных местах полиция запрещала им работать, ссылаясь на нарушение порядка.

Мастеровая и купеческая Москва куда легче относилась к площадным развлечениям, петрушечники свободно ходили по дворам с музыкантом и ширмой, зарабатывая себе на хлеб. Пожалуй, именно на XIX век приходится пик популярности театра Петрушки, потому что уже в конце столетия увидели свет даже особые печатные издания с выглаженными сценариями и репликами для заучивания, что значительно снизило спрос на данный вид площадного искусства.

Постепенно из хулигана и гуляки Петрушка превратился в безобидного весёлого персонажа детских утренников.

Не даром говорят, что мода возвращается. В наши дни за реконструкцию образа Петрушки берутся настоящие профессионалы, способные вернуть его игре былую актуальность, остроту и юмор, открытость к общению с публикой, без которых народного театра не существует.