Челябинский минкульт разыскивает человека с фамилией Капуста для работы «за еду»

15 апреля в Челябинске стартует областной фестиваль театральных капустников «Чугунок». На традиционные актерские забавы впервые пригласят всех желающих. Капустник пройдет в два этапа. Сначала на сцене покажут любительские номера, а на второй день мастерством блеснут профессионалы.

Театральные номера оценят эксперты, а возглавит жюри поэт, драматург, сценарист и актер Сергей Плотов . который, кстати, некоторое время работал в челябинском театре кукол. Затем он писал тексты для ситкома «Моя прекрасная няня» и других сериалов Сергей Плотов. Также одним из судей выступит известный клоун и актер Андрей Жигалов . Но в Капустник хотят позвать и члена жюри от народа. Для этого минкульт разыскивает человека с соответствующей фамилией, Капуста или Капустин.

— Мы бы также хотели, чтобы в жюри присутствовал и глас народа. Поэтому приглашаем в экспертный совет обычного гражданина, но с особой фамилией — Капуста, Капустин, Капустян и прочими производными, поскольку у нас все-таки фестиваль капустников. Работать в жюри предстоит два дня в буквальном смысле «за еду», ну и за возможность посмотреть все выступления всех коллективов в хорошей компании с хороших мест, — говорит один из организаторов конкурса Юрий Сычев

Впрочем, фамилия еще не главное. Из претендентов выберут того, кто сумеет блеснуть чувством юмора в заявке (их нужно присылать на почту kapusta7458@mail.ru). Почитать положение о конкурсе можно здесь.