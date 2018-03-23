Ребята из фольклорного ансамбля «Калинушка» устроили настоящий балаган

Ребята из старшей группы ансамбля «Калинушка» центра культуры и досуга «Академический» под руководством Анастасии Ермаковой продолжают приобщаться к традиционной славянской культуре.

На одном из последних занятий в центре внимания оказался балаган –старинное народное театральное зрелище комического характера. Анастасия Ильинична рассказала мальчишкам и девчонкам об истории этой культурной традиции, а также предложила разыграть с помощью ручных кукол настоящий спектакль.

Юные проводники народной культуры с восторгом попробовали свои силы в устройстве балагана, и то. что получилось, им очень понравилось.