В Воронеже к международной акции «Час Земли» присоединяться более 500 организаций

Горожан также приглашают принять участие в эко-флешмобе.

Завтра Воронежская область уже в восьмой раз присоединится кмеждународной экологической акции «Час Земли». Среди участников ожидают более 500 предприятий и организаций. Присоединиться может и каждый воронежец. Для этого на один час — с 20:30 до 21:30, нужно погасить свет и выключить все электроприборы. Декоративную подсветку отключат в нескольких кинотеатрах города, в Никитинской библиотеке, театре оперы и балета, а также — на зданиях Цирка, мехзавода, кондитерской фабрики и других предприятиях. Главная цель акции — привлечь внимание людей к бережному отношению к ресурсам планеты. Организаторы говорят, выключение света носит символический характер, это не связно с экономией электричества. Тем не менее, за один час в Воронеже удаётся сберечь суточную норму потребления одного из районов области.