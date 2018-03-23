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В Воронеже к международной акции «Час Земли» присоединяться более 500 организаций
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В Воронеже к международной акции «Час Земли» присоединяться более 500 организаций 

Вести Воронеж 1 час назад
Горожан также приглашают принять участие в эко-флешмобе.
Завтра Воронежская область уже в восьмой раз присоединится кмеждународной экологической акции «Час Земли». Среди участников ожидают более 500 предприятий и организаций. Присоединиться может и каждый воронежец. Для этого на один час — с 20:30 до 21:30, нужно погасить свет и выключить все электроприборы. Декоративную подсветку отключат в нескольких кинотеатрах города, в Никитинской библиотеке, театре оперы и балета, а также — на зданиях Цирка, мехзавода, кондитерской фабрики и других предприятиях. Главная цель акции — привлечь внимание людей к бережному отношению к ресурсам планеты. Организаторы говорят, выключение света носит символический характер, это не связно с экономией электричества. Тем не менее, за один час в Воронеже удаётся сберечь суточную норму потребления одного из районов области.
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