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Бесплатный Владивосток: «Ночь в театре», мастер-класс с кинорежиссером и всероссийская контрольная
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Бесплатный Владивосток: «Ночь в театре», мастер-класс с кинорежиссером и всероссийская контрольная 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Ближайшие выходные обещают быть по-весеннему теплыми и это точно не повод сидеть дома на диване, ведь во Владивостоке происходит так много событий, многие из которых не «ударят» по вашему кошельку. PRIMPRESS подготовил список самых интересных и бесплатных мероприятий, которые пройдут в ближайшие выходные 24 и 25 марта.
Проект «Ночь в театре»
В субботу, 24 марта, во Владивостоке пройдет проект «Ночь в театре». Организатором выступает Драматический театр ТОФ, в котором на протяжении всего дня и до поздней ночи будут идти спектакли. Начало первого спектакля в 11.40. Зрителям покажут спектакль «Подарок для солнышка» и интерактивный театр «На ладошке». Последний спектакль начнется в 20.00. Кроме того, в рамках проекта пройдут мастер-классы, сценические лаборатории и другие уникальные арт-проекты. Вход на все площадки, кроме вечернего спектакля — бесплатный. Драматический театр ТОФ располагается на улице Светланская, 48. Справки по телефону: +7 (423) 221-69-55.
Французская песня
На малой сцене Приморской краевой филармонии в эту субботу пройдет конкурс французской песни. Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты средних и высших учебных заведений, изучающие французский язык. Конкурсантам необходимо будет исполнить песню на французском языке, без ограничений по дате релиза. Здание Приморской краевой филармонии располагается на улице Светланская, 15. Начало конкурса в 14 часов.
Мастер-класс с кинорежиссером
В субботу в Пушкинском театре ДВФУ состоится мастер-класс «Один съемочный день» с кинорежиссером Владимиром Лешаковым. В программе мастер-класса изучение основ киномонтажа, кинозвука и звуковой партитуры спектакля, киноцвета и художественного решения пьесы, кинодвижения и театральных мизансцен, танца, пантомимы. Начало в 15 часов. Справки и запись по телефону: +7 (423) 222-98-50.
Всероссийская контрольная по математике
В субооту, 24 марта, на базе ДВФУ пройдет контрольная по математике «Что и требовалось доказать». В этом году жители Владивостока смогут принять участие не онлайн, а сидя за партой. Однако чтобы написать контрольную в аудитории необходимо заранее зарегистрироваться. Начало всероссийской контрольной по математике в 19 часов. Также пройти задания можно и на сайте проекта.
Интеллектуальный турнир
В субботу, 24 марта, в 20.00 в библиотеке имени Максима Горького по адресу улица Некрасовская, 59а пройдет интеллектуальный турнир «61 секунда». Принять участие может любая команда, состоящая из шести человек. Зачитает вопросы известный знаток Борис Белозеров прямо из Москвы. Всего командам будет задано 30 вопросов, для ответа на каждый дается ровно 60 секунд. Итоги подведут сразу же после игры. Справки и регистрация по телефону: +7 (924) 230-54-65.
Волейбольная «Приморочка»
В эти выходные в СК «Олимпиец» владивостокский волейбольный клуб «Приморочка» в рамках чемпионата России среди клубов Высшей лиги «А» проведет матч с клубом «Самрау». Игры пройдут 24 и 25 марта начало в 16.00 (время может измениться). Находится спорткомплекс по адресу улица Батарейная, 2.
Сборка Кубика-Рубика и Square
В воскресенье, 25 марта, в Neocubia на улице Батарейная, 6а пройдет Соревнования по сборке 3x3 и Square. Начало соревнований в 10 утра. Вместе с соревнованиями будет проходить встреча спидкуберов. Победителей ждут ценные призы. Справки по телефону: +7 (423) 230-22-01.
Поход на форт на острове Русский
В воскресенье в 12 часов состоится поход на 12 форт и бухту Ахлестышева. Принять участие могут все желающие. Дистанция похода около шести километров. Место сбора: поворот на океанариум, острове Русский. Организаторы просят брать с собой фонарик, перекус и теплый чай. Справки и запись по телефону: 8 (908) 995-69-24.
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