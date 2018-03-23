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Блистательная Илзе Лиепа выступит в Нижнем Новгороде
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Блистательная Илзе Лиепа выступит в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Звезда мирового балета Илзе Лиепа представит нижегородцам программу, приуроченную к юбилею основоположника русского балетного театра Мариуса Петипа. 200-летие со дня рождения которого широко отмечается в 2018 году.
Творческое наследие великого хореографа имеет огромное значение для отечественной и мировой художественной культуры. Классическая хореография Мариуса Петипа уникальна и многогранна, востребована во все эпохи. Эстетика хореографии Мариуса Петипа осталась незыблемой и непревзойденной.
Балетное наследие Мариуса Петипа стало культурным достоянием мира и укрепило славу России, как одного из самых почитаемых мировых балетных центров.
В программу гала-концерта войдут отрывки из балетов великого хореографа, ставшими «золотым фондом» русского классического балетного искусства.
В этот вечер на сцене будет блистать Прима Русского Балета, Народная артистка России, Лауреат Государственной Премии — неподражаемая Илзе Лиепа!
В программе примут участие звезды Большого театра, Мариинского театра, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского театра.
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