Блистательная Илзе Лиепа выступит в Нижнем Новгороде

Звезда мирового балета Илзе Лиепа представит нижегородцам программу, приуроченную к юбилею основоположника русского балетного театра Мариуса Петипа. 200-летие со дня рождения которого широко отмечается в 2018 году.

Творческое наследие великого хореографа имеет огромное значение для отечественной и мировой художественной культуры. Классическая хореография Мариуса Петипа уникальна и многогранна, востребована во все эпохи. Эстетика хореографии Мариуса Петипа осталась незыблемой и непревзойденной.

Балетное наследие Мариуса Петипа стало культурным достоянием мира и укрепило славу России, как одного из самых почитаемых мировых балетных центров.

В программу гала-концерта войдут отрывки из балетов великого хореографа, ставшими «золотым фондом» русского классического балетного искусства.

В этот вечер на сцене будет блистать Прима Русского Балета, Народная артистка России, Лауреат Государственной Премии — неподражаемая Илзе Лиепа!

В программе примут участие звезды Большого театра, Мариинского театра, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского театра.