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Кастинг исполнителей в новый мюзикл объявил театр «Комедiя»
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Кастинг исполнителей в новый мюзикл объявил театр «Комедiя» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Театр «Комедiя» проведодит кастинг в связи с началом работы над постановкой нового мюзикла «Голубая камея». Об этом сообщается на официальном сайте театра.
Кастинг будет проводится в два дня — 6 и 7 апреля, с 12:00 до 16:00. Принять участие и побороться за роль в новом мюзикле приглашаются мужчины и женщины с артистическими способностями, в возрасте от 18 до 45 лет, вокалисты (эстрадный и академический вокал), студенты театральных и музыкальных учебных заведений, а также профессиональные актеров музыкальных и драматических театров.
Как отмечается, для участия в кастинге вокалистам необходимо будет представить два разнохарактерных вокальных номера, дающих наиболее полное представление о вокальных и артистических возможностях.
Записаться на кастинг можно, заполнив соответствующую форму на сайте театра.
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