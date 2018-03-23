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В топе -7 лучших спектаклей весны «Любовь и голуби» Театра на Юго-Западе
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В топе -7 лучших спектаклей весны «Любовь и голуби» Театра на Юго-Западе 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Так решили театральные эксперты и внесли постановку художественного руководителя этой прославленной сцены Олега Леушина в свой список.
Простая как мир история рассказана режиссером с особой нежностью, теплотой и мягкостью.
В спектакле о любви звучат русские песни и мелодии оркестра Поля Мориа, слышится шальная балалайка и гитарные аккорды, действо окрашено в летние, радостные цвета и интонации. И критики, и зрители отмечают оригинальность этой постановки, несомненную новизну в трактовке привычных и любимых народом образов, удачные актерские работы звезд этой сцены: Карины Дымонт, Жанны Чирвы, Александра Шатохина. Кстати, на премьере спектакля, которая состоялась в 2013 году, присутствовала дочь автора пьесы Владимира Гуркина Екатерина. Она призналась, что «отец писал про реальных, живых людей — своих соседей и знакомых. И на сцене именно те, о ком он рассказывал. Актерам удается передать бесхитростную, исполненную тайной нежности авторскую интонацию. Ведь герои Гуркина — люди трепетные, они даже ругаться всерьез не умеют…» В спектакле, как в тексте, ничего лишнего. Простая безыскусность, ставшая подлинным искусством. По мнению постановщика пьесы Олега Леушина, нам сегодня не хватает искренних, чистых, подлинных чувств, мы давно забыли о своих корнях и оторвались от земли, стали настолько умны, что перестали понимать простые вещи.
Посмотреть «Любовь и голуби» на сцене Театра на Юго-Западе можно 22 апреля.
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