Афиша Оренбурга на 23 — 25 марта

Наступающие выходные насыщены интересными концертами и встречами. Где найти занятие по душе и отдохнуть после трудовых будней в афише ПроОрен.

Пятница, 23 марта

В 18:30 начинается любовная история, вплетённая в комедию, — «Марица» в оренбургской музкомедии. Билеты от 150 руб. 12+

Подозреваем, аргументируем, проверяем. Фанатов популярной игры «Мафия» ждут с 20:00 в Некафе на Кирова, 13. Вход — 300 р. Угощения, чай, кофе — бесплатно, в неограниченном количестве. 18+

В гости приглашает Lexis Bar на день рождения выражения «О’кей». Любимые песни в исполнении кавер-группы «LUCKY STRIKE» и и сеты от DJs Алексея STRAY'я, BACCO, Дмитрия Zайцева. Начало в 20:00. Вход свободный. 18+

А в 21:00 идём на большой концерт альтернативной группы «Дана Соколова» в СТUDИЯ club. Билеты от 800 руб. 12+

Суббота, 24 марта

В 11 утра идем на первый день Чемпионата Евразии по силовым видам спорта. Там же зрителей ждут соревнования по армлифтингу, кубок «Русичи 2» и силовой экстрим. Вход свободный. 12+

Смотрим мелодраму «Дикарь» в постановке Александра Федорова . Начало спектакля в 17:00. Цена билета — от 200 рублей. 18+

Или идём на колоритную историю «Ночь перед Рождеством» в оренбургскую музкомедию. Билеты от 150 руб. 12+

Галерея искусств «На Пушкинской» присоединилась к акции «Неделя культуры и искусства». А потому в 18:00 приглашает на встречу с художником Юрием Григорьевым . Вход свободный. 12+

Авторские проза, поэзия и публицистика — это всё про литературный вечер «Декадент». Кстати, можно выступить с музыкой, фильмами и любым другим видом творчества. Встречаемся в 18:00 в «Доме» на Бухарском, 5/1. 16+

Soho Bar приглашает на вечеринку #В ШОКОЛАДЕ. Шоколад может успокоить, шоколадом можно обрадовать… А потому идём на вкусную вечеринку к 18:00. Вход: 200 рублей. Девушкам вход свободный до 12 ночи. 18+

На первый весенний музыкальный квартирник приглашают в Некафе к 19:00. Для вас музыканты исполнят самые разнообразные композиции как вечные, так и современные. Тариф: 2 руб/мин. 12+

Также в 7 вечера в КЗ Филармонии состоится долгожданный концерт всемирно известной японской пианистки и композитора Кейко Мацуи. Билеты от 1000 руб. 0+

В 22:00 в In Tempo пройдет акустический вечер. Приходите послушать Алексея Григорьева , насладится прекрасной кухней и согревающими напитками. Вход свободный. 18+

Воскресенье, 25 марта

В 11:00 в Додо Пицце на Салмышской, 49 встречаем весну, чудесно проводим воскресное утро и приносим домой вкусные самодельные пряники. Длительность мастер-класса и фотосессии — 30-40 мин. Стоимость участия в мастер-классе 250 руб. 6+

А в 12 утра начнется спектакль «Волк и семеро козлят». Детский театр «Версия» приглашает на представление, поставленное по мотивам русской народной сказки. Встречаемся по адресу ул. Туркестанская, дом 5, пом. 807. Цена билета для детей и взрослых: 150 руб. 0+

Или же в это время начнётся спектакль «Почему Заяц не боится?». Сказку о необычных приключениях обитателей леса смотрим в Оренбургском государственном татарском драмтеатре. Билеты от 100 руб. 0+

Встреча игроков Warface в Оренбурге на этот раз пройдет в клубном ресторане «Миллениум Холл». Мероприятие начнется в 12:00. 18+

На сцене оренбургской музкомедии смотрим невероятную историю о гусарах «Так не бывает» в 17:00. Билеты от 200 руб. 12+