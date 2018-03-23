Вечер пятницы: что смотреть на культурном форуме, в музеях и кино

Сегодня вам точно не захочется торопиться домой: в Москву наконец-то пришла настоящая весна. Для долгих размеренных прогулок еще рановато, так что предлагаем начать с малого — с решительного марш-броска от работы до учреждения культуры. Сегодня в планах — посещение событий Московского культурного форума, встреча с японской актрисой Томоми Оритой, поход в кино и на самую весеннюю выставку.

Посмотреть короткометражное кино

Время: 18:00 Место: Центральный Манеж (Манежная площадь, дом 1)

Вход: свободный

Сегодня открывается Московский культурный форум. Программа стартует с утра, но на многие события вполне можно успеть и после работы или учебы. Например, в зале «Кинолекторий» с 18:00 до 20:00 будут показывать избранные короткометражки из программ Международного фестиваля уличного кино разных лет. Можно будет увидеть фантастический фильм Дарьи Лебедевой «Каждый 88» (2016), посвященный темам аутизма и перерождения душ. По статистике, каждый 88-й ребенок на планете рождается особенным. Режиссер собирает своих персонажей — души представителей разных исторических эпох — в пустыне-чистилище перед лицом Судьбы. Герои должны сделать выбор: переродиться в теле обычного человека или прожить особенную жизнь. Также в программе кинопоказа — фильмы Вилены Лангер «Про любовь» (2017) и «Петух» (2015), «#Приключенияначинаются» (2015) Татьяны Гулиной , «Двое вместе» (2015) Анны Янковской, «Расфокусон» (2013) Оксаны Михеевой , «Солнечный ветер» (2011) Амира Галиаскарова, «Круговое движение» (2015) Максима Дашкина

Увидеть спектакль «Дороги Высоцкого»

Время: 19:00 Место: Центральный Манеж

Вход: свободный

Одним из ключевых событий вечерней программы первого дня Московского культурного форума станет показ спектакля «Дороги Высоцкого», поставленный сыном актера, поэта и музыканта Никитой Высоцким в тандеме с актером Александром Домогаровым. Спектакль основан на малоизвестных историях из жизни легендарного барда. В оформлении использованы ранее не публиковавшиеся фотографии из семейного архива. Александр Домогаров исполняет песни Высоцкого, а Никита Высоцкий читает его стихи.

Познакомиться с японским традиционным танцем

Время: 18:30 Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а)

Вход: свободный

Дом Гоголя приглашает на творческий вечер японской актрисы Томоми Ориты. Она впервые посетила Москву как туристка более 10 лет назад, а чуть позже вернулась, чтобы поступить в РАТИ — ГИТИС на курс к Леониду Хейфицу и изучить систему биомеханики, разработанную Всеволодом Мейерхольдом . Сегодня она живет между Осакой и Москвой, где играет главную роль в спектакле «Журавль» драматического театра «АпАРТе» и работает в школе традиционного японского танца под руководством Томогоро Ямамуры VI. На встрече в Доме Гоголя Томоми Орита познакомит зрителей с традиционным японским танцем. А узнать о культуре Японии подробнее поможет переводчик и японовед Татьяна Соколова-Делюсина.

Посмотреть фильм «Леди Берд»

Время: в зависимости от выбранного сеанса

Место: кинотеатры «Звезда», «Салют» и «Спутник»

Вход: билеты на сайте сети «Москино» и в кассах кинотеатров

Старшеклассница католической школы в Сакраменто Кристина МакФерсон, с ног до головы одетая в купленные в секонд-хенде вещи, страдает: родители не понимают, учителя достают, влюбилась в неподходящего парня. Ко всему прочему никто не хочет называть ее Леди Берд — именем, которое она сама себе придумала. Скорее бы выпускной и самолет до Нью-Йорка, который унесет ее во взрослую жизнь!

Режиссерский дебют одной из главных молодых актрис американского независимого кино Греты Гервиг получился милым, трогательным, смешным и несколько бестолковым, каким и должен быть фильм о подростках. Знакомому с фильмографией Гервиг зрителю сложно удержаться от ассоциаций: «Леди Берд» — это что-то вроде приквела «Милой Фрэнсис» Ноа Баумбака, фильма, после которого о Гервиг заговорили все. Главная героиня Кристина в исполнении Сирши Ронан — это Фрэнсис в детстве: нескладная девчонка, у которой когда-нибудь все будет хорошо.

Время: до 20:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2)

Вход: билеты в кассах музея

Зарядиться весенним настроением на грядущие выходные можно на персональной выставке художницы и дизайнера Ольги Солдатовой, известной как автор мозаик, украшающих аэропорты во многих странах мира. В экспозицию «Весеннего самолета» вошли мозаики, акварели, коллажи, а также авторские украшения Солдатовой. Очень много чистого голубого цвета, солнечных пятен и ярких акцентов — весна как она есть, сильная, головокружительная.